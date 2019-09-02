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Kurtuluş Savaşı Kahramanı Porsuk Ahmet anısına ’Trap ve Tek Kurşun Yarışması’

Kütahya’nın Emet ilçesinde, 3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor, Kültür ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen ’tek kurşun ve trap yarışları’ atış poligonunda gerçekleştirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:11
Kurtuluş Savaşı Kahramanı Porsuk Ahmet anısına ’Trap ve Tek Kurşun Yarışması’

Kütahya’nın Emet ilçesinde, 3 Eylül Gazi Emet’in Kurtuluşu Bor, Kültür ve Termal Turizm Festivali kapsamında düzenlenen ’tek kurşun ve trap yarışları’ atış poligonunda gerçekleştirildi.


Emet Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Avcılar Kulübü işbirliği ile düzenlenen yarışmalarda tek kurşun yarışmalarına 90, trap yarışlarına ise 116 avcı katıldı.


Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Emet ilçe Başkanı Süleyman Ciner, protokol üyeleri, vatandaşlar ve avcıların katıldığı ödül töreninde ise her iki dalda dereceye girenler ödüllendirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet Cevizderesi’nde 200 düşman askerinin imha edildiği zaferde düşmana ilk kurşunu atan Porsuk Ahmet anısına bu etkinliklerin düzenlediğini belirterek, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimizZafer Haftası etkinliklerimizde ilçemizin sembol isimlerini gelecek kuşaklara aktarmak içinetkinlikler düzenliyoruz. 30 Ağustosta milli mücadele dönemlerindeilçemizde müdafa cemiyetini kuran Dr. Fazıl Doğan anısına kurtuluş kupası finale etkinliğimiz vardı. Bugün de bir başka kahramanımız Porsuk Ahmet anısına düzenlenen trap ve tek kurşun yarışlarındayız. Etkinliğimize katılan tüm avcı kardeşlerimize ve organizasyonumuzun gerçekleştirilmesine destek veren Emet avcılar kulübümüze teşekkür ediyorum “dedi.


Bu yıl etkinliklerin bir haftaya yayılarak her alanda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ’’Öncelikle Cevzidere Zaferimizde düşmana ilk kurşunu atan ve bu etkinliğe adı verilen Porsuk Ahmet’i rahmetle ve şükranla anıyoruz. Trap ve tek kurşun yarışmalarımıza lisanslı avcılarımız katılarakgüzel bir organizasyona imza attılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Zafer haftasında açılan sergi, turizm motor turu, çocuklar için kukla gösterisi, gençler için turnuvalar, halkımızı için halk konserleri etkinlikleri düzenleyerek dolu dolu birhafta geçiyoruz. Trap ve tek kurşun yarışmalarında dereceye giren tüm avcılarımızı tebrik ediyorum “ diye konuştu.


Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ın da atış yaptığı etkinlikte Ömer Maltaş, bölgede yapılan 5. organizasyonda da birinci olarak dikkatleri üzerine çekti.


Ömer Maltaş, ’’Aldığım bu madalya ve kupayı, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Porsuk Ahmet’e armağan ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:11
  1. doğa
  2. sergi
  3. konser

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