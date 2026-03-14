Kurtulmuş’tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı…

TBMM Başkanı Kurtulmuş’un sosyal medya hesabından yayınlanan mesajda; “İnsan hayatına dokunan, en zor anlarda umut olan, şifa için büyük bir adanmışlıkla çalışan siz değerli sağlık çalışanlarımız; bilgi, sabır ve merhametinizle milletimizin her zaman en büyük güvencelerinden biri oldunuz. Salgınlarda, afetlerde ve nice zorlu süreçte gösterdiğiniz fedakârlık, yalnızca bir mesleğin değil, aynı zamanda büyük bir insanlık görevinin en güzel örneğidir. Milletimizin sağlığı için verdiğiniz emeğin ve gösterdiğiniz gayretin kıymeti, her zaman gönüllerimizde müstesna bir yere sahiptir. Her birinize gönülden teşekkür ediyor, emekleriniz için şükranlarımı sunuyorum. Böylesine anlamlı bir günde, sağlıklı bir toplum için büyük bir sorumlulukla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyor, 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadeleri yer aldı.