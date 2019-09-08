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Kurtulmuş: Milli çizgiden dönmeyiz

Türkiye’nin istikametinden taviz vermeyeceğini belirten Numan Kurtulmuş “Yolun ortasındayız, Türkiye’nin millî öncelikleri önemlidir. Buradan geri dönemeyiz. Türkiye’nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir, ne NATO ne Avrasya’nın müstemleke ülkesidir” dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 09:07
Kurtulmuş: Milli çizgiden dönmeyiz

 AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “İstanbul ve Ankara seçimleri uyarıcı özellik taşıyor. Seçmen yeni bir mesaj veriyor. AK Parti gereğini yerine getirir, kendini yeniler. İstanbul be Ankara’yı kaybettik ama irade ve istikameti kaybetmedik. Birilerinin ANAP benzetmesi bunun için geçersizdir. Biz nerede neden nasıl oy kaybettiğimizi biliyoruz” dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen Gençlik Kuruluşları Birliği gençlik zirvesinden önce sorularımızı cevaplayan Kurtulmuş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul ve Ankara seçim sonuçlarının, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine etkisi olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, AK Parti’nin hâlâ Türkiye’nin yüzde 45 ile açık arayla birinci partisi olduğuna işaret etti.  Seçmenin özellikle “tevazu, samimiyet” mesajı verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, bunu seçimler öncesinde de kamuoyundan bildiklerini belirtti. “Kendimizi yenileyip obamızı hizaya sokacağız” diyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

SEÇMENİN MESAJI ALINDI

“Kaybedilen davamız değil, İstanbul ve Ankara belediye başkanlıkları koltuklarıdır, AK Parti iradesini kaybetseydi bambaşka bir seyi konuşuyor olurduk, yani birilerinin ANAP benzetmesi de bunun için geçersizdir. Uyarıyı dikkate aldığımız için teşkilatlarda kadroları zenginleştireceğiz. Yeni bir atılımla dava şuuruna sahip, Türkiyeyi geleceğe taşıyacak kadroları, yeni bir söylemle, perspektifle, Ömerleri, Haticeleri, Alileri, Zeynepleri bulmak zorundayız.

Aşağı yukarı sahada ne konuşuluyorsa, niye böyle oldu, tüm detaylarını biliyoruz, bunların tedbirleri alınmalı. Seçim öncesi ısrarla söylenen tevazu sahibi, samimi olunması, gayri samimi olmaya karşı bir ikazdı. Ama AK Parti yerini koruyor, seçmen bu iki şehirde, İstanbul ve Ankara üzerinden, yeni bir mesaj veriyor. Zaten Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, genel konularda anlaşıp işimize bakmamız lazım. Çünkü her gün başka konularda daha büyük tehlike arz eden çok büyük meydan okumalar var. Amerikalılarla ilgili İdlib meselesinde, Fırat’ın doğusundaki tablo, nasıl seyredeceğiz, Doğu Akdeniz muhtemelen bölgesel ölçekte yeni küresel dengeleri değiştirecek potansiyele sahip. Putin’in çıkışı gibi... Yeni bir dünya kuruluyor, Türkiye’nin merkezde olduğu Ortadoğu üzerinden. Türkiye’nin daha güçlü sağlam olması lazım. Türkiye’de AK Parti’den başka şu anda bütün bu sorunlarla mücadele edecek bir parti görünmüyor. Bizim halkın gösterdiği istikamette adımlarımızı atmamız lazım. Atarsak bu sorunların havada kalacağını düşünüyorum.”

HDP fırsatı değerlendiremedi 

Kurtulmuş, kayyum atamaları ili ilgili de “Kayyum, hukuki bir kavramdır. Görevden uzaklaştırma belediye başkanlarının terör örgütlerine verdiği destekler nedeniyle. Keşke şöyle bir şüphe olmasa. Diyarbakır’daki çocukları dağa kaçırılan anaların feryadı ortadadır. Bu çocuklar önce HDP ile ilişkilendiriliyor, sonra kırsalda dağ kadrolarına teslim ediliyor. Bunu yüreği yanan analar söylüyor. Bu kadar çok oy almış bir partinin Mecliste olması, demokrasimiz için bir imkândır, ama bu imkânı en iyi kullanması gereken de HDP’dir. Bu tereddütleri ortadan kaldırır ama uzunca süre bunu yapamadı” ifadelerini kullandı.

KÖPRÜNÜN ORTASINDAYIZ

Türkiye’nin durduğu çizgiye, yürüdüğü istikamete doğru, bağımsızlık yanlısı alanlarda geri adım atmayacağını söyleyen Kurtulmuş, “Problem, Türkiye’deki sistemin ne olduğu değil, istikametinin ne olduğudur! Yolun ortasındayız, Türkiye’nin istikameti, millî öncelikleri önemlidir. 3-5 milyar verelim, Türkiye’yi göçmen ülkesi yapalım, istedikleri bekledikleri bu. Müzakere masasında müzakerelerini arttırarak güçlenerek yoluna devam etmek durumunda Türkiye. Bağımsızlığınız, kendi millî çizginizi ne kadar çiziyor ve takdim ediyorsunuz, mesele budur. Bu noktada köprünün ortasındayız, buradan geri dönemeyiz. Yol alıyoruz, gidiyoruz, büyük söz sahibi bölgesel güç olma istikametinde yürüyoruz, çok zor döneme girmemize rağmen. Türkiye’nin bir tane ekseni vardır, o da kendi eksenidir, ne NATO ne Avrasya’nın müstemleke ülkesidir. Suriye’de en az 10 tane büyük devletin orduları var, Doğu Akdeniz’de herkesin var. Hiçbir zaman bölge bu kadar barut fıçısı olmadı. Hepsinin çıkar ve çatışma alanları doğrudan doğruya Türkiye ile ilgili. Millî menfaatlerimiz istikametinde yürüyeceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE GAZETESİ

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:07
  1. İstanbul
  2. Diyarbakır
  3. Balıkesir
  4. Ankara
  5. AK PARTİ
  6. numan kurtulmuş
  7. SİYASET Haberleri

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