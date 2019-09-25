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Kurtulmuş: Kemal Derviş dönemi Türkiye için geride kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş açıklama yapıyor. Adana'daki terör saldırısına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Terör er ya da geç sona erecek" dedi. CHP ve İyi Parti heyetinin IMF ile yaptığı gizli görüşmeye de tepki gösteren Kurtulmuş, "Kemal Derviş dönemi geride kaldı" dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:45
Kurtulmuş: Kemal Derviş dönemi Türkiye için geride kaldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor. Adana'daki terör saldırısına ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Terör er ya da geç sona erecek" dedi. 

Kurtulmuş, Fırat'ın doğusuna operasyona ilişkinse, "30 kilometre derinliği güvenli bölge yapacağız. Eninde sonunda bu bölge temizlenecek" diye konuştu. 

CHP-İyi Parti'nin IMF ile görüşmesi

Numan Kurtulmuş, CHP-İyi Parti heyetinin IMF ile yaptığı gizli görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"IMF sadece ekonomik konularda tavsiyelerde bulunan ya da bir şekilde yol gösteren kuruluş değildir. IMF küresel kapitalizmin siyasal kurumlarından biridir. 

Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'ye muhtaç kalmayacaktır. Kimse heveslenmesin, gizli-kapaklı görüşmeler yapmasın.

Birilerinin eski siyasi pozisyonundaki alışkanlıklarının depreştiğini görüyoruz. Bu millet Kemal Derviş'in Türkiye'ye nasıl getirildiğini biliyor, artık o devirler geride kaldı. Türkiye, Kemal Derviş modeline dönmeyecek. "

KAYNAK: HABER7

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:45
  1. AK PARTİ
  2. Adana
  3. numan kurtulmuş
  4. terör saldırısı
  5. SİYASET Haberleri

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