Kurtulmuş, Farika Kitaplı Kahve’nin açılışında konuştu! Evlatlarımızın arasından Aziz Sancar’lar çıkacaktır

MURAT ALAN İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi Farika Kitaplı Kahve - 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi, kapılarını açtı. Törene TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, “Türkiye Yüzyılı yolculuğunun en önemli gücü gençlerimizdir. Türkiye’yi daha güçlü bir ülke olarak ileriye doğru götürecek, hedefi, birikimi, bilgisi, donanımı olan bir gençliği yetiştirmek bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir” dedi. Başkan Usta da, “Kitaplı kahvede 230 genç aynı anda ders çalışabiliyor. Ayıca 100 çocuğa da Masal Çocuk Evi’nde hizmet veriyoruz. İlçedeki kütüphanelerde hafta sonları 10 binin üzerinde öğrenci istifade ediyor” dedi. Kurdele kesiminin ardından Kurtulmuş ve beraberindekiler mekanı gezerek, çocuklarla sohbet etti.