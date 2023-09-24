  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emeklilik artık böyle mümkün! Tarihi karar verildi: 5 yıl daha erken emeklilikte yeni devir başladı! Yaş sınırı bu

Papa Franciscus'tan Avrupa'ya göçmen çağrısı

Karabağ'da kritik açıklama: El konulan silah ve mühimmatın listesi ne kadar açıklandı! İşte cevap

BM'de Batı'ya tarihi tokat: Sizden bıktık

Bilim İnsanları değillerdi ama doğalgaz hattı çalışmaları sırasında işçiler 8 mumya buldu! Görüntüsü şaşırttı!

Nevşin Mengü tepkisini böyle gösterdi: Bu ülkenin seçmeni eşek mi?

Bitcoin’de Ekonomi gündemi: Ucuza alabilmek ve satabilmek için 2025 tahmini! 90 bin ile 130 bin dolar arası

Rus milyarder Türkiye'de otel zinciri açacak: Flaş hamle belli oldu! Rus isim keşif yapmaya başladı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı! Hedef 1.3 trilyon dolar
Gündem Kurtulmuş, Farika Kitaplı Kahve’nin açılışında konuştu! Evlatlarımızın arasından Aziz Sancar’lar çıkacaktır
Gündem

Kurtulmuş, Farika Kitaplı Kahve’nin açılışında konuştu! Evlatlarımızın arasından Aziz Sancar’lar çıkacaktır

Yeniakit Publisher
2023-09-24 11:22:00 -
Kurtulmuş, Farika Kitaplı Kahve’nin açılışında konuştu! Evlatlarımızın arasından Aziz Sancar’lar çıkacaktır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Farika Kitaplı Kahve 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi’nin resmi açılış törenine katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan tören, kurdele kesimiyle devam etti. Kurdele kesimi sırasında dualar okundu.

MURAT ALAN  İSTANBUL

Gaziosmanpaşa Belediyesi Farika Kitaplı Kahve - 2 Prof. Dr. Aziz Sancar Yerleşkesi, kapılarını açtı. Törene TBBM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, “Türkiye Yüzyılı yolculuğunun en önemli gücü gençlerimizdir. Türkiye’yi daha güçlü bir ülke olarak ileriye doğru götürecek, hedefi, birikimi, bilgisi, donanımı olan bir gençliği yetiştirmek bu milletin en önemli vazifelerinden birisidir” dedi. Başkan Usta da, “Kitaplı kahvede 230 genç aynı anda ders çalışabiliyor. Ayıca 100 çocuğa da Masal Çocuk Evi’nde hizmet veriyoruz. İlçedeki kütüphanelerde hafta sonları 10 binin üzerinde öğrenci istifade ediyor” dedi. Kurdele kesiminin ardından Kurtulmuş ve beraberindekiler mekanı gezerek, çocuklarla sohbet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23