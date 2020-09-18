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Ekonomi Kurtoğlu uyardı: Gıdayı kullanarak ulus devletleri karıştıracaklar
Ekonomi

Kurtoğlu uyardı: Gıdayı kullanarak ulus devletleri karıştıracaklar

Küresel gıda devlerin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu, küresel gıda firmalarının yeni planını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 04:23:00 - 2020-09-18 04:24:52
Kurtoğlu uyardı: Gıdayı kullanarak ulus devletleri karıştıracaklar

Dünya ekonomisinin dev şirketlerin elinde olduğu sık sık iddia ediliyor. Bu dev şirketlerin yıllık bütçeleri çoğu ülkenin milli gelirini geride bırakıyor.

Küresel devlerin büyük çoğunluğu Avrupa ülkeleri ve ABD'de bulunuyor.

Ekonomiyi bir silah olarak kullanan batı ülkelerinin yeni planını ekonomist Doç. Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu açıkladı.

Kurtoğlu'na göre dev gıda şirketleri gıda tedarik zincirini yıkarak ulus devletleri karıştırma peşinde

Kurtoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel tahıl tedarik ve ticaretinin %90’ı dört ulusüstü şirketin elindedir.Gıda ve su 10 şirketin.Gıda tedarik zincirini koparacaklar ve pahalılıkla toplumsal olayları başlatarak ulus devletleri karıştıracaklar." diyerek tehlikenin yaklaştığını iddia etti.

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