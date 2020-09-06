Kürtler, HDP/PKK’dan gördüğü zararı kimseden görmedi
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Yayladere köyünde 2016'da çocukları Faruk 21 yaşındayken teröristler tarafından dağa götürülen Kılıç ailesi terör örgütüne isyan ediyor.
Ahlat Meslek Yüksekokulu Mimari ve Dekoratif Sanatlar Bölümünü kazanan ve burs başvurusu yaptığı gün dağa götürülen Faruk’tan 4 yıldır haber alamayan aile, çocuklarının giysi ve fotoğrafl arıyla teselli buluyor. Diyarbakır’daki evlat nöbetine de katılan baba Fadıl Kılıç, "HDP'nin başımıza ge