Kurtların köyde köpek kovaladığı anlar kamerada
Bayburt'un merkeze bağlı Oruçbeyli köyünde 10 kurttan oluşan sürü, yerleşim alanına inerek bir köpeği kovaladı. Kurtların köy içerisindeki hareketleri ve köpeğin peşine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ağır kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, gece saatlerinde köy merkezine kadar indi. Görüntülerde, sürü halinde hareket eden kurtların köy içerisinde bir süre dolaştığı görülüyor.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, kurtların köy girişinden itibaren iz sürerek ilerlediği, ardından bir köpeğin bulunduğu alana yöneldiği yer aldı. Sürü halindeki kurtların, köpeği köy içerisinde kovaladığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Köy sakinleri, son günlerde yabani hayvanların yerleşim alanlarına kadar gelmesinin tedirginliğe neden olduğunu ifade etti.
