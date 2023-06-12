Kurtlar Vadisi'nin yıldızıydı! 10 yıl aradan sonra resmen geri dönüyor

Efsanevi diziler arasında gösterilen Kurtlar Vadisi'nin önemli rollerinden birini oynayan Özgü Namal, evlenmiş çocuk sahibi olmuş ve İstanbul'u terk etmişti.

Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Namal daha sonra eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybetmiş ve İstanbul'a çocuklarıyla dönüş yapmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal‘ı yıllardır birçok yapımcı setlere dönmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Önüne açık çek koyan yapımcı ve kanal yöneticisi bile oldu. Birkaç dizi ve filme başta sıcak baksa da yazılan senaryolar içine sinmeyince teklifleri reddeden oyuncu son fikrini değiştirdi.

Uzun süredir gözlerden ve setlerden uzak duran Özgü Namal 10 yıl sonra ekrana dönmeye karar verdi.

Yeni dizisi

2013 yılında ekrana veda eden “Merhamet“, başrol oynadığı son dizi olan Özgü Namal, Gold Film’in patronu Faruk Turgut’la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ; yeni sezonun en çarpıcı işlerinden biri olmaya aday projenin adı kod adı “Kızıl Goncalar“… Yazarı ise “Vatanım Sensin“, “Atatürk” ve “Kulüp” gibi dev bütçeli dizilerin yazarı Necati Şahin‘e ait…