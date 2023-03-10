Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın son hali şaşırttı!

Bir döneme damga vuran ve hayranları tarafından hâlâ hayranlıkla oyuncuların takip edildiği Kurtlar Vadisi dizisinin 'Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz sosyal medyayı aktif kullanan bir isim değil. O sebeple Şaşmaz'ın son hali merak konusu oldu.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz sosyal medyayı aktif kullanan bir isim değil. Bu sebeple oyuncunun her paylaşımı gündem oluyor.

2022'nin kasım ayında Mazhar Alanson'un TRT Müzik'te yayınlanan 'Mazhar Alanson ile' programına konuk olan Şaşmaz, uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getirmişti.

Yeni yılla birlikte 'Kurtlar Vadisi' için çalışmalara başlayacaklarını açıklayan Şaşmaz, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.



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POLAT ALEMDAR'A YORUM YAĞDI

Necati Şaşmaz şimdi de son haliyle dikkat çekti. Gözlerden uzak yaşamaya tercih eden ve zaman zaman da tarikat haberleriyle gündem olan Necati Şaşmaz'ın son haline "Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları geldi.