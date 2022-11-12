Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı karısını tehdit etti! Polis detayı tam bomba

Sarallar Çetesi'nin yöneticilerinden Erdal Acar tarafından tehdit edildiği ortaya çıkan Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı oyuncu Necati Şaşmaz'la ilgili gerçekler ortaya çıktı. Her şey Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasındaki eşi Nagehan Kaşıkçı'yı tehdit etmesiyle başlamış... Kayınpeder, Sarallar Çetesi'nden yardım isteyince de olanlar olmuş...

Sarallar grubuna yönelik “Demir Yumruk” operasyonunun iddianamesi tamamlandı. İddianameye göre Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edince kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi ve yakın tanıdığı Alaattin Saral’a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu Erdal Acar’a yönlendirdi. Saral’ın adamlarının bu konudaki telefon konuşmaları dinlemeye takılınca Polat Alemdar, çetenin eline düşmekten kurtuldu.

Sarallar grubuna yönelik “Demir Yumruk” operasyonunun iddianamesinde çete üyeleri 63 ayrı eylemle suçlanıyor. Bunlardan biri de Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı ünlü oyunca Necati Şaşmaz’a yönelik.

İddianameye göre Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit edince kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi ve yakın tanıdığı Alaattin Saral’a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu Erdal Acar’a yönlendirdi.

Saral’ın adamlarının bu konudaki telefon konuşmaları dinlemeye takıldı. Sarallar harekete geçmeden önce operasyon yapılınca Şaşmaz kurtuldu. Alaattin Saral’ın adamlarının dinlemeye takılan telefon konuşması şöyle:

Saral'ın adamları dinlemeye takıldı

S.Ç.: Bizim Ahmet (Kaşıkçı) abi var ya, Polat Alemdar’ın kayınpederi, Necati Şaşmaz’ın, geçen o aradı. Necati Şaşmaz’la sıkıntı yaşıyor, kızı ayrıldı ya. Kızına bir sürü iftira attılar. Ahmet Abi de Oflu. Dedim Alaattin (Saral) abi çözsün senin işini.

M.U.: Evet.

"Erdal Acar sosyete camiasına bakar"

S.Ç.: Ya ‘Alaattin Abi’ye kızdım, kalkmış beni Erdal Acar’a yönlendiriyor’ dedi.

M.U.: Tamam, Erdal’ı arar çözeriz onu.

S.Ç.: Niye Erdal Acar’a yönlendiriyor?

M.U.: Oğlum her şeyde kendi ismi çıkmaz. Erdal Acar sosyete camiasına bakar.

S.Ç.: Ha, anladım.

M.U.: O, o işi anlamamıştır.

Erdal Acar onun kafasını kırar

S.Ç.: Anlamamış herhalde, kızmış ona. O Necati Şaşmazlar bunu tehdit ediyor, silahla geziyorlar.

M.U.: Erdal Acar onun kafasını kırar ya!

Erdal Acar ayağa kalktı mı millet de kalkıyor

S.Ç.: Vallahi mi? O zaman doğru işaret vermiş ona, bu anlamamış armut.

M.U.: Erdal bizimdir, kafasını gözünü kırdırır onun, tabii tabii yetki var onda ya. Acarkent Beykoz, Erdal Acar ayağa kalktı mı millet ayağa kalkıyor.

Erdal Acar'a 80 yıl hapis isteniyor

İddianamede 169 sanık, 58 müşteki var. Erdal Acar’ın suç örgütü yönetici olmak ve nitelikli yağma suçlarından 80 yıla kadar hapsi isteniyor. Necati Şaşmaz’ın ‘mağdur’ olarak yer aldığı iddianamede eski kayınpederi Ahmet Kaşıkçı’nın da ‘örgüte yardım’ suçundan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.