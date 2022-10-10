Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı paylaştı! Görenler gözlerine inanamadı
Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile tanınan Necati Şaşmaz, sosyal medya hesabından ilk kez çocuklarıyla olan karesini paylaştı.
Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, sosyal medyayı çok kullanmayan ünlü isimlerin arasında yer alıyor.
Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu, bugün kural bozdu ve Nagehan Kaşıkçı’yla evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir’le fotoğraf paylaştı.
Büyük oğlan 9 oldu
Büyük oğlu Ali Nadir bugün 9 yaşına giren oyuncunun bu nedenle paylaşım yaptığı öğrenildi.