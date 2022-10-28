Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan haber var!
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Şaşmaz'ın yakın çevresinden konu ile ilgili açıklama geldi.
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Şaşmaz'ın yakın çevresinden konu ile ilgili açıklama geldi.
Bir zamanların efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığına ilişkin iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.
Üç saat süren anjiyo ameliyatı olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü iddia edilen Şaşmaz hakkında açıklama geldi.
Necati Şaşmaz'ın yakın çevresi Habertürk'e yaptığı açıklamada; iddiaların abartıldığı kadar olmadığı rutin kontroller sırasında Şaşmaz'ın küçük çaplı bir damar açma operasyonu geçirdiğini ifade ettiler.
Şaşmaz, operasyon sonrasında ofisine dönerek çalışmaya ise devam etti.
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