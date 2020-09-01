Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi vefat etti

Verilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, ikamet ettiği otelde kalp krizi geçirdi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Oyuncu Baysan'ın kalp krizi geçirdiğini fark eden set çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Baysan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı

Haldun Boysan, Türkiye'de bir dönem çok izlenen diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' rolüyle tanınmıştı.