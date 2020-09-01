Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi vefat etti
Türkiye'de bir döneme damga vuran ve en çok izlenen diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' rolüyle diziye damga vuran ünlü oyuncu Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Verilen bilgiye göre, "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, ikamet ettiği otelde kalp krizi geçirdi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Oyuncu Baysan'ın kalp krizi geçirdiğini fark eden set çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Baysan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Kurtlar Vadisi'nde rol almıştı
Haldun Boysan, Türkiye'de bir dönem çok izlenen diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' rolüyle tanınmıştı.