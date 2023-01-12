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Yerel Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit onu canlandırmıştı: ‘Benim girdiğim olaylarda 4-5 tane ölü olur’
Yerel

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit onu canlandırmıştı: ‘Benim girdiğim olaylarda 4-5 tane ölü olur’

Silahlı saldırı davasında toplamda 239 yıl hapis cezasıyla yargılanan 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, “Benim girdiğim olaylarda 4-5 ölü olur. Bu olaylarla benim ilgim yok” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 16:43:00 -
Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit onu canlandırmıştı: ‘Benim girdiğim olaylarda 4-5 tane ölü olur’

Silahlı saldırı davasında toplamda 239 yıl hapis cezasıyla yargılanan 'Nurişler' suç örgütü lideri Nuri Ergin, “Benim girdiğim olaylarda 4-5 ölü olur. Bu olaylarla benim ilgim yok” dedi.

Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim ve Gürcan Tan’a silahlı saldırı davasında toplamda 239 yıl hapis cezasıyla yargılanan ‘Nurişler‘ suç örgütü lideri Nuri Ergin’in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nuri Ergin SEGBİS ile bağlanırken, 2 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlarıyla duruşmada hazır bulundu.

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