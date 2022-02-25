Kurtlar Vadisi'nde bomba Putin sahnesi

Türk televizyon tarihinin en başarılı dizisi olarak gösterilen Kurtlar Vadisi isimli dizide 2004 yılından bir sahne olay oldu.

Dizideki Mehmet Karahanlı karakterinin mazlumların kanıyla beslenen Rus diktatör Vladimir Putin hakkındaki konuşması bugüne ışık tutar nitelikteydi.

Mehmet Karahanlı karakterini oyanan ünlü oyuncu Zafer Ergin'in "Bu Putin'e biz deli diyoruz ama onlar büyük adam, dahi insan dedikleri deli Petro'ya benzetiyorlar" repliği Rusya Ukrayna krizinde sosyal medyada gündem oldu.