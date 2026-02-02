  • İSTANBUL
Gündem Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl önceki Jeffery EPSTEIN öngörüsü! Majesteleri'nin kan tazeleme ayini
Gündem

Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl önceki Jeffery EPSTEIN öngörüsü! Majesteleri'nin kan tazeleme ayini

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

EPSTEIN davasındaki dehşet verici detaylar yıllar önce Türk dizisinde işlenmiş Dünya gündemini sarsan Jeffery EPSTEIN davasında ortaya çıkan çocuk istismarı ve "kan tazeleme" (adrenochrome) iddiaları, bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki sahneleri yeniden akıllara getirdi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, dizinin yıllar öncesinden bu kirli ağa işaret ettiği görülüyor.

"Çocuklar ölecek mi?"

Videoda yer alan sahnede, yaşlı ve nüfuzlu bir figür olan "Majesteleri" karakterinin, küçük çocukların kanıyla hayata tutunmaya çalıştığı tasvir ediliyor. Operasyonu yürüten doktorun, yanındaki çocuğun "Çocuklar ölecek mi?" sorusuna verdiği yanıt ise tüyler ürpertiyor:

"Onlar da kanlarını Majesteleri'ne vererek ölümsüz olacaklar."

EPSTEIN davası ve "Adrenochrome" bağlantısı

ABD'de görülen davada, EPSTEIN'in adasında yüksek mevkili kişilere çocukların istismar ettirildiği ve bazı "gençleşme" ritüelleri için çocuklardan elde edilen maddelerin kullanıldığı öne sürülmüştü. Kurtlar Vadisi'ndeki sahnede de doktorun, "Majesteleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için kanını tazeleyip gençleşecek" ifadesini kullanması, bugün konuşulan iddialarla birebir örtüşüyor.

Diziden çok daha fazlası

Kurtlar Vadisi, yayınlandığı dönemde de küresel güç odakları ve gizli cemiyetlerin faaliyetlerini işlemesiyle dikkat çekiyordu. EPSTEIN davasıyla birlikte gün yüzüne çıkan bu dehşet verici ağın, dizide 9 yıl öncesinden "Majesteleri" üzerinden anlatılmış olması, yapımın istihbari ve toplumsal öngörüsünü bir kez daha tartışmaya açtı.

