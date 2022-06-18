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Medya Kurtlar Vadisi yönetmeninden müjde! TRT1'de başlıyor
Medya

Kurtlar Vadisi yönetmeninden müjde! TRT1'de başlıyor

Yönetmenliğini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yönetmeni Doğan Ümit Karaca'nın yeni projesi Balkan Ninnisi'nin yayın tarihi resmen belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 17:07:00 -
Kurtlar Vadisi yönetmeninden müjde! TRT1'de başlıyor

TRT1, yaz sezonu için oldukça iddialı.

Yapımcılığını Yalçın Arı ve Uğur Uzunok’un yaptığı Balkan Ninnisi, seyircilerin yeni favorisi olmaya aday.

Erdal Özyağcıları ekrana döndüren Balkan Ninnisi, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen bir aşk hikayesini ekranlara taşıyacak.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre, usta oyuncu Erdal Özyağcılar, "Köfteci Süleyman" karakterini canlandıracak.

Özyağcılar'ın, başrolleri Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk'le paylaştığı dizi aynı zamanda çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor.

21 Haziran'da başlıyor

Elveda Rumeli tadında bir dizi olan Balkan Ninnisi'nin yayın tarihi de açıklandı.

TRT 1'in yeni dizisi "Balkan Ninnisi"nin ilk bölümü 21 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Balkan Ninnisi konusu

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te çekimleri başlayan dizi şehir halkı tarafından büyük ilgi ve merakla karşılandı.

“Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıyacak.

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