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Medya Kurtlar Vadisi oyuncusu Mehmet Aras'ın dilini kestiler
Medya

Kurtlar Vadisi oyuncusu Mehmet Aras'ın dilini kestiler

Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl ve Arka Sokaklar dizisinde oynayan oyuncu Mehmet Aras'ın tedavi olmak üzere gittiği bir hastanede dili kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 11:30:00 -
Kurtlar Vadisi oyuncusu Mehmet Aras'ın dilini kestiler

Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynayan ve son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde Bekir adlı bir kabadayı rolünde olan Mehmet Aras, geçtiğimiz günlerde dişine dolgu yaptırmak üzere Ümraniye'de bir tıp merkezine gitti.

Hasta koltuğunda otururken büyük bir acı yaşayan oyuncunun dilinin kesildiği öğrenildi

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aras; "Fiyatlar uygun dedik; içeri girdik.. Girmez olaydık.. Doktor hanımın acemiliğine denk geldik; dilimi kesti… Altı üstü bir dolgu yaptırmak istedim. Suçum neydi" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaştı.

Aras'ın adı geçen tıp merkezine dava açacağı öğrenildi.

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