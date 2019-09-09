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Kurtlar Vadisi Netflix ile mi anlaştı? Kurtlar Vadisi'nden Netflix açıklaması

2 senedir ekranlarda görünmeyen Kurtlar Vadisi dizisinin Netflix'te yayınlanacağına dair iddialar dizinin yapımcı firması Pana Film'e açıklama yaptırttı. Peki, Kurtlar Vadisi Netflix ile mi anlaştı? Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? İşte Pana Film'den konuya dair yapılan açıklama...

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:12
Kurtlar Vadisi Netflix ile mi anlaştı? Kurtlar Vadisi'nden Netflix açıklaması

2 senedir ekranlarda görünmeyen Kurtlar Vadisi dizisinin Netflix'te yayınlanacağına dair iddialar dizinin yapımcı firması Pana Film'e açıklama yaptırttı. Peki, Kurtlar Vadisi Netflixile mi anlaştı? Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? İşte Pana Film'den konuya dair yapılan açıklama...

Kurtlar Vadisi'nden Netflix açıklaması

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin Netflix'te yayınlanacağına dair haberler dizinin yapımcı firması Pana Film tarafından yalanlandı.

İşte o açıklama:

Bazı yayın organlarında yapımcılığı Pana Film tarafından üstlenilen Kurtlar Vadisi adlı dizimizin bir dijital platform ile anlaştığına dair spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Pana Film olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan değerli seyircilerimizin Kurtlar Vadisi’nin geri dönmesini ne kadar istediklerinin farkındayız. Dolayısıyla Kurtlar Vadisi ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda, spekülasyona izin vermeden tüm duyurular resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır.

Bunun dışındaki açıklamalara ve onları yapanlara itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:12
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