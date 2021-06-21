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Medya Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama
Medya

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama

Türk dizi tarihinin efsanelerinden olan fenomen dizisi Kurtlar Vadisi, yeni haliyle geri dönüyor. Dizinin başrolü Necati Şaşmaz’dan yeni müjde geldi. Fenomen dizi, Kurtlar Vadisi Kaos adıyla ekranlara geri dönüyor. Peki Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz konuştu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-21 13:30:00 -
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'dan açıklama

Son zamanlarda Kurtlar Vadisi Kaos dizisi, Kenan İmirzalıoğlu’nun açıklamaları ile beraber gündeme geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, dizinin sevenlerini de heyecanlandırdı. “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının sunucu koltuğunda oturan Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos dizisi için “Teklif gelirse neden olmasın.” İfadesini kullanmıştı. Dizinin başarılı karakteri Necati Şaşmaz ise yeni bir projede çalıştıkları bilgisi ile Kurtlar Vadisi Kaos için yeşil ışık yakmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğundan ayrıldığı iddia edilen Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'ta rol alacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Teklif geldiğini medyada öğrendiğini belirten oyuncu, teklif gelmesi durumunda değerlendirip değerlendirmeyeceği sorusuna da, "Arkadaşlar oyunculuğu bırakmadık. Herhangi bir teklif yok ancak gelen bir teklif olursa neden olmasın" şeklinde konuşarak Kurtlar Vadisi için yeşil ışık yaktı.

Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'un ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı.

Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil.

Polat Alemdar'dan açıklama

Dizinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.

"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim.".

 

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