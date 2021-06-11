Kurtlar Vadisi Kaos hayranlarını heyecanlandırdı! Bir araya geldiler

Kurtlar Vadisi Kaos iddiaları ortada dolanırken fenomen dizinin efsane oyuncularından Memati ile Eren Eylül karakteri bir araya geldi. Bilindiği üzere Memati ölerek diziye veda etmişti. Yeniden projede yer alması zor bir ihtimal olarak görünse ikilinin fotoğrafı vadi hayranlarını yine de heyecanlandırdı.

Takvim'in haberine göre, Eren ve Memati şüphesiz ki Kurtlar Vadisi'nin efsane isimleri arasında yer alıyor. Özellikle Memati Baş karakteri diziye damgasını vuran karakterlerden. Kurtlar Vadisi'nde 97 bölüm ve Pusu'da 162 bölüm boyunca rol alan Gürkan Uygun Memati karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu.

Diziden ayrılması ise tüm seyircileri kahreden gelişmelerden oldu. Aynı zamanda dizide Elif Eylül'ün kardeşi Eren Eylül karakterini oynayan Kerem Fırtına da dizinin sevilen isimleri arasında yer alıyor.

Sevilen iki karakteri oynayan Gürkan Uygun ve Kerem Fırtına yan yana gelince dizinin izleyicileri heyecanlandı. Binlerce yorum geldi ve akla ilk olarak gelen 'Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak?' sorusu soruldu.

Öte yandan Gürkan Uygun'un Uyanış Büyük Selçuklu'dan senaryo gereği ayrıldığı öne sürülmüştü.

Özellikle Memati Baş karakteri diziye damgasını vuran karakterlerden.

Kurtlar Vadisi'nde Memati

Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır.

Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte altı babayı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.

Nesrin'in onu kullanmasından ötürü Nesrin'i öldürmek için Rus Selim'in evine girmiş fakat yakalanmış ve ölümüne dövülüp, çöplüğe atılmıştır. Çöpçüler tarafından bulunmuş ve uzun süre hastanede yatmıştır.

Polat ve Abdülhey'in devlet ajanı olduğunu öğrendiğinde bunu kendinden gizleyen Abdülhey'i dövmüştür. Çok kızsa da bu durumu zor da olsa kabullenmiştir. Mafya ve diğer suçlardan ötürü yargılanmış, beraat etmiştir.

Ölümü

Düğünün sonunda Polat ile Memati harmandalı oynamaya başlar. "Deniz Üstü Köpürür" çalarken sol üst kaburgasına, kalbinin yakınına ve midesine üç el ateş edilir.

Abdülhey ateş edeni fark edip üstüne atlar. Ama çok geçtir artık. Memati sendelemeye başlar ama aynı zamanda gülümsüyordur. Polat'ın kollarına yığılır.