Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor mu? Necati Şaşmaz suskunluğunu bozdu

Türk televizyon tarihinde adından oldukça söz ettiren fenomen dizi Kurtlar Vadisi Kaos hakkında çıkan o haberler merak uyandırdı. Dizinin başrolü Necati Şaşmaz'dan gelen o açıklama ise dizi hakkında çıkan iddiaları güçlendirdi. 1

5 yıl boyunca ekranlarda konumu koruyan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar seyircisi ile buluşacğı iddia edildi. Peki Kurtlar Vadisi Kaos yeniden mi başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor?

Türk televizyon tarihine adını yazdıran diziler arasında yer alan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında öne sürülen iddialar dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında açıklamada bulunan Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem iddialar yeniden güçlendi.

Atv'de izleyici karşısına çıkacak

Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim ayında ATV ekranlarında başlayacağı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda dizi için Show TV ile anlaşıldığı iddiası ortaya atılmış ancak daha sonra yalanlanmıştı.

Öte yandan yeniden başlaması beklenen dizi için Kenan İmirzalıoğlu'na da teklif gittiği iddia edildi.

İddiaları güçlendirdi

Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiasını şu sözlerle ortaya koydu:

"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin konusu nedir?

Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.

Kurtlar Vadisi dizisi hakkında

İlk defa 15 Ocak 2003’te yayınlanan Kurtlar Vadisi; mafya, politik ve aksiyon türünde yapımcı ve yönetmen Osman Sınav tarafından hayata geçirilmişti.

Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi, 4 sezon şeklinde 97 bölüm olarak yayınlandı.