Kurtlar Vadisi Irak'ta Polat tarafından öldürülmüştü: Felluce kasabı geri döndü!
Siyonist rejimin Gazze'ye olası kara harekatı öncesi ABD, bölgeye Felluce kasabı olarak anılan üç yıldızlı Korgeneral James Glynn'i göndermişti. Glynn geri döndü.
Siyonist rejimin Gazze'ye olası kara harekatı öncesi ABD, bölgeye Felluce kasabı olarak anılan üç yıldızlı Korgeneral James Glynn'i göndermişti. Glynn geri döndü.
Siyonist rejimin Gazze'ye olası kara harekatı öncesi ABD, bölgeye Felluce kasabı olarak anılan üç yıldızlı Korgeneral James Glynn'i göndermişti.James Glynn görevi bırakarak ABD'ye geri döndüğü bildirildi. Glynn, ''İsrail'li meslektaşlarıma Gazze kara saldırısının tüm risklerini söyledim ama dinlemediler, sonuca katlanacaklar'' dedi.
Felluce'deki şehir savaşlarında üst düzey rol alan Glynn, Irak'ta beyaz fosfor bombasıyla binlerce kişiyi katletmesi ve işkenceleriyle tanınıyor.