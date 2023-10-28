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Dünya Kurtlar Vadisi Irak'ta Polat tarafından öldürülmüştü: Felluce kasabı geri döndü!
Dünya

Kurtlar Vadisi Irak'ta Polat tarafından öldürülmüştü: Felluce kasabı geri döndü!

Yeniakit Publisher
2023-10-28 13:53:00 -
Kurtlar Vadisi Irak'ta Polat tarafından öldürülmüştü: Felluce kasabı geri döndü!

Siyonist rejimin Gazze'ye olası kara harekatı öncesi ABD, bölgeye Felluce kasabı olarak anılan üç yıldızlı Korgeneral James Glynn'i göndermişti. Glynn geri döndü.

Siyonist rejimin Gazze'ye olası kara harekatı öncesi ABD, bölgeye Felluce kasabı olarak anılan üç yıldızlı Korgeneral James Glynn'i göndermişti. Glynn geri döndü.

Siyonist rejimin Gazze'ye olası kara harekatı öncesi ABD, bölgeye Felluce kasabı olarak anılan üç yıldızlı Korgeneral James Glynn'i göndermişti.James Glynn görevi bırakarak ABD'ye geri döndüğü bildirildi. Glynn, ''İsrail'li meslektaşlarıma Gazze kara saldırısının tüm risklerini söyledim ama dinlemediler, sonuca katlanacaklar'' dedi.

Felluce'deki şehir savaşlarında üst düzey rol alan Glynn, Irak'ta beyaz fosfor bombasıyla binlerce kişiyi katletmesi ve işkenceleriyle tanınıyor.

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Yorumlar

Mehmet

iti öldürmek kime nasip olacak
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