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Medya Kurtlar Vadisi iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kenan İmirzalıoğlu resmen döndü
Medya

Kurtlar Vadisi iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kenan İmirzalıoğlu resmen döndü

ATV'nin sevilen yarışma programlarından biri olan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması ekranlara dönüş yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:19:00 -
Kurtlar Vadisi iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Kenan İmirzalıoğlu resmen döndü

Kim Milyoner Olmak İster? programının başlayacağı tarih merak ediliyordu. Sunuculuğunu yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?’" resmen yeniden ekranlara geliyor.

ATV'nin yayınladığı fragmanda fenomen programın pazar günü ekranlara geleceği öğrenildi.

Final yapan Hercai'nin yerine alan Kim Milyoner Olmak? yarışmasının saati 20.30 olarak belirlendi.

Kurtlar Vadisi ile adı anılan Kenan İmirzalıoğlu, ekranlara böylelikle yeniden dönmüş oldu.

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