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Medya Kurtlar Vadisi Ertuğrul Özkök'ün hayatını kurtardı
Medya

Kurtlar Vadisi Ertuğrul Özkök'ün hayatını kurtardı

Geçtiğimiz ay Hürriyet'ten kovulan Ertuğrul Özkök, Yemen'de hayatını kurtaran Kurtlar Vadisi anısı katıldığı bir canlı yayında anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 08:54:00 -

Tv100' de ekranlara gelen 'Cengiz ile Ahtapot' programına katılan Ertuğrul Özkök, Yemen'de ölümden döndüklerini açıkladı.

Geçmişte haber için Yemen'e gittiklerini ve burada kaçırılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Ertuğrul Özkök, Necati Şaşmaz sayesinde hayatlarının bağışlandığını söyledi.

İşte Özkök'ün o hikayesi:

Biz Yemen’e gittik. Sonra bir gün pazara gittik, gazete için bir şeyler yapalım dedik. İki tane kalaşnikoflu adamlar bizi götürdü. DAEŞ’in kontrolünde bulunan bir bölgede bizi aldılar. Orada götürülürken duvarın birinde Polat Alemdar’ın resmini gördüm. Sonra aklıma Necati Şaşamaz ile çekildiğim bir fotoğrafı gösterdim. Ondan sonra fotoğrafı liderlerine gösterdiler. Liderleri bizi çağırdı. Ondan sonra bizim şehirdeki itibarımız arttı. Polat Alemdar sayesinde hayatımız kurtuldu.

 

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