Diziydi gerçek oldu! Kurtlar Vadisin'nde Çakır açmıştı polisten suç üstü!

Kurtlar Vadisi dizinde "Çakır" karakterinin açtığı kumarhane sahnesi için kullanılan mekana polisler baskın yaptı. Dizideki sahneyi gerçek kumarhaneye çeviren işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

Kurtlar Vadisi çekiminde kullanılan kumarhane setini, gerçek kumarhaneye çevirdiler.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği koordinesinde yapılan çalışmalarda; Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu caddesi üzerinde bulunan bir mekanın kumarhane olarak kullanıldığı belirlendi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süre takibe aldıkları binaya çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Kurtlar Vadisi dizisinde "Çakır" karakterinin açtığı kumarhanenin çekimlerinin yapıldığı iş yerine savcılıktan alınan izin üzerine baskın yapıldı.

Baskın sırasında içeri giren ekipler, dizi bölümlerindeki görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi.

Mekanın "Casino" olarak dizayn edildiği "Teksas Pokeri" ve "Blackjack" adlı kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı.

28 kişi gözaltına alındı

Ekipler içerde bulunan 27 kumar müşterisi ile işyerinin işletmecisi olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı.

Kumar oynarken yakalanan şahıslara, toplam 51 bin 57 lira idari para cezası kesildi.