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Yerel Kurtlar sürüye saldırdı! Onlarcası telef oldu, 50 tanesi kayıp
Yerel

Kurtlar sürüye saldırdı! Onlarcası telef oldu, 50 tanesi kayıp

Hakkari'de kurtlar koyun sürüsüne saldırdı. Olayda 30 koyun telef oldu. 50 koyunun ise kayıp olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:26:00 -
Kurtlar sürüye saldırdı! Onlarcası telef oldu, 50 tanesi kayıp

Olay Hakkari'nin 35 kilometre mesafede bulunan Geçitli köyünde meydana geldi. Köylerinde hayvancılıkla uğraşan Cemil Alper, Tahir Kaçar, Kerem Korkmaz ve Sıdık Korkmaz’a ait koyun sürüsüne gece merada kurtlar saldırdı. Kurtların saldırması sonucu 30 koyun telef olurken, korkuya kapılan 50 koyun ise kayboldu. Uykuya daldığı için günün ağarmasıyla olayı fak eden çoban köylülere haber verdi.

Olay yerine giden koyun sahipleri bir yandan telef olan hayvanlarını araca yüklerken, diğer yandan da korkup etrafa yayılan 50 koyunu aramaya başladı.

Gün boyu devam eden aramalarda sonuç alamayan hayvan sahipleri eli boş köye döndü.

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