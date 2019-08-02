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Kurtdere güreşleri başladı

Bu yıl 60’ıncısı düzenlenen Kurtdereli Güreşleri, cihan pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın mezarı başında yapılan anma ve er meydanında duaların okunmasının ardından başladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 18:35
Kurtdere güreşleri başladı

Bu yıl 60’ıncısı düzenlenen Kurtdereli Güreşleri, cihan pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın mezarı başında yapılan anma ve er meydanında duaların okunmasının ardından başladı. Pehlivanlar Kurtdere’nin dualı çayırında kol bağladı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 60. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri başladı. 3 gün sürecek olan etkinliğin ilk günü güreşlere adını ve veren ve ‘cihan pehlivanı’ olarak anılan Kurtdereli Mehmet Pehivan’ın Kurtdere Mahallesi’ndeki mezarı başında yapılan anma töreni ile başladı. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Güreş Ağası Abdullah Altıntaş, Kurtdere Muhtarı Mustafa Ersoy, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, güreşçiler ve vatandaşların katıldığı anma töreninde Müftü Topcan dua okuttu.



Arıcıoğlu: "Milli birlik ve beraberliğimizi unutmamalıyız"


Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yaptığı konuşmada Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın hayatından kesitler sundu. Arıcıoğlu ardından konuşan Başkan Orkan, bugünün Karesi halkı için önemli bir gün olduğunu söyledi. Sadece Karesi, Balıkesir yada Türkiye için değil, Dünya’nın tanıdığı önemli bir şahsiyet olan Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın yanında olduklarını söyleyen Başkan Orkan, “Allah ondan gani gani rahmet eylesin. Onun sayesinde bizler böyle durabiliyoruz. Pehlivanımızın öyle güzel sözleri var ki. ‘Ben her çıktığım güreşte Türk Milleti’nin şerefini düşünüyorum’ demek ne kadar güzel bir şey. Bu sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da bütün sporculara muhakkak unutmaması için hatırlatıldı. Bizim milli birlik ve beraberliğimi hiç unutmamamız lazım. Neler yaşadık. 1970 doğumluyum. 1980’deki olayları çok iyi hatırlıyorum. Türk Türk’e vurdu. En yakın zamanda yaşanan 15 Temmuz’u unutmayın Türk Türk’ü vurdu. Artık bizim şahlanarak kendimize gelmemiz lazım. O nedenle önemli değerlerimizi unutmamamız lazım. Bunu ömrümüz yettiğince yaşatacağız” dedi.



Pehlivanlar dualı çayıra çıktı


Konuşmaların ardından Kurtdereli Mehmet Pehlivan Camii’nde Cuma namazı kılan ve mevlide katılan davetliler daha sonra Mehmet Pehlivan için düzenlenen hayra iştirak etti. Hayrın ardından ‘Dualı Çayır’ olarak adlandırılan Kurtdere Er Meydanı’nda açılış töreni düzenlendi.


Kurtdere Er Meydanı’nda düzenlenen tören öncesi güreşçileri, hakemleri ve güreşleri izleyen vatandaşları selamlayan Başkan Orkan, daha sonra düzenlenen dua törenine katıldı. Duaların okunması ardından güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Orkan, hakemlere ve görevlilere kolaylıklar diledi. Güreşçilere de başarılar dileyen Orkan vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.



Başkan Orkan, "Bakan Kasapoğlu, Yıldırım ve Bilal Erdoğan bekleniyor"


Tören sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Orkan, güreşlerin süreceği üç günü kazasız belasız atlatmak istediklerini belirtti. Orkan, “Pazar günü bizim için çok önemli. Binali Yıldırım Bey’in gelme ihtimali var. Gençlik ev Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu geliyor. Bilal Erdoğan geliyor. Valimiz, milletvekillerimiz ki tüm milletvekillerimizi ben buraya davet ettim. Eski milletvekillerimizi de davet ettik. Onlarla birlikte bu örf ve adetimizi ilelebet yaşatmayla ilgili çabamız. Muhtarımız ve ağamızdan Allah razı olsun. En büyük teşekkürü de Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a yapıyoruz. İnsan öyle bir gurur duyuyor ki, şu çim sahaya çıkmak bile güzel. Tüm halkımızı bu güreşlere bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 18:35
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