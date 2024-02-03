Kürtçe seçmeli ders başvuruları sürüyor

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okutulacak seçmeli dersler için 30 Ocak'ta başlayan başvurular, 12 Şubat'a kadar devam edecek.

Yaşayan Diller ve Lehçeler (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan seçmeli Kurmancî ve Zazakî dersleri için başvurular sürüyor.

30 Ocak'ta başlayan başvurular, 12 Şubat'a kadar devam edecek.

Öğrenciler ve velileri, taleplerini elektronik ortamda veya yazılı olarak yapabilecek.

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Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecek.

Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle, diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen görevlendirilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler okutulabilecek. (İLKHA)