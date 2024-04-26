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Yaşam Kurtarma ekibinin Türk bayrağı hassasiyeti
Yaşam

Kurtarma ekibinin Türk bayrağı hassasiyeti

Yeniakit Publisher
2024-04-26 09:29:00 -

Dicle Nehri'nde kayıp arama çalışması yürüten ekibin Türk bayrağı hassasiyeti duygulandırdı.

Diyarbakır’da Dicle Nehri’nde kayıp aramasında bulunan ekip, nehirde bulduğu Türk bayrağını yıkadıktan sonra muhafaza altına aldı.

23 Nisan günü merkez Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde Dicle Nehri’nde kayıp arama kurtarma faaliyetinde olan Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekibi, nehir kenarında çamurun içinde Türk bayrağı buldu. Kirlenmiş halde bayrağı bulan ekip önce yıkayıp temizledi, sonra muhafaza altına alıp arama çalışmalarına devam etti.

DÜAK üyesi Selim Öner, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekibi olarak Dicle Nehri’nde kayıp ihbarı aldıklarını, arama çalışması yaparken kıyı kenarında çamurun içerisinde Türk bayrağını fark ettiklerini söyledi.

Ekip olarak bayrağı yıkayıp temizledikten sonra bir ağaç dalına astıklarını belirten Öner, “Ekip liderimizin talimatıyla bayrağımızı muhafaza altına alıp arama kurtarma faaliyetlerini sürdürmeye devam ettik. Ekip ruhuyla bayrağımıza sahip çıkmak ve hassasiyetle hepimizin adına gurur vericidir” dedi.

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