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Gündem Kurtarma ekibi depremde buldukları tarihi eseri kaçırdı
Gündem

Kurtarma ekibi depremde buldukları tarihi eseri kaçırdı

Türkiye'ye Kahramanmaraş'taki depremde gönderilen İsrailli ZAKA arama kurtarma ekibinin, yıkılan Antakya Sinagogu'ndan 'Ester Yazmaları' parşömenini yanlarında götürdüğü ortaya çıkınca ortalık karıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 02:16:00 -
Kurtarma ekibi depremde buldukları tarihi eseri kaçırdı

Depremde zarar gören Antakya Sinagogu'ndan kurtarılan ve İsrailli arama kurtarma ekipleri tarafından önce İsrail'e götürülen tarihi "Ester Kitabı" parşömeni, Türkiye'ye iade edildi.

Teslim ettiler

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zarar gören Antakya Sinagogu'ndaki yıkımdan kurtarılan ve bölgedeki İsrailli arama kurtarma ekipleri tarafından önce İsrail'e götürülen Ester Kitabı parşömenleri İstanbul'daki Yahudi Hahambaşılığına teslim edildi.

Türk Yahudi Toplumu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili Ester (Kitabı) parşömeni İsrail'den teslim alınıp Hahambaşılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir." ifadelerine yer verdi.

 

İsrail'e götürmüş

Ester Kitabı, Tevrat'la birlikte Yahudi kutsal metinlerini oluşturan Tanah'ın bir bölümü sayılıyor.

İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye gelen İsrailli arama kurtarma ekipleri, Antakya'da çalışma yaptıkları sırada, bölgedeki sinagogun enkazından kurtarılan tarihi Ester Kitabı parşömenlerini İsrail'e götürmüştü.

ZAKA gönüllüsü açıklama yaptı

İsrailli arama kurtarma kuruluşu "ZAKA" gönüllüsü Binbaşı Haim Otmazgin, kutsal metnin bu tarihi nüshasının, sinagogun enkazında bunları bulan "yaşlı bir yerli Yahudi tarafından kendilerine teslim edildiğini" söylemişti.

Söz konusu adamın, "parşömenlerin yanlış ellere geçmesini istemediğini ve korunması için kendilerine teslim ettiğini" anlatan Otmazgin, şunları kaydetmişti:

"Böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının, depremin yerle bir etmesine rağmen bozulmadan kalmasını sağlamaktan ötürü gerçekten onur duyuyorum."

Otmazgin, "parşömenleri kime emanet etmeleri gerektiğini öğrenmek için İstanbul'daki Yahudi cemaatinden bir yetkiliyle görüşeceklerini" ifade etmişti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihi Antakya Sinagogu da zarar görmüştü.

Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu da depremde yaşamını yitirmişti.

Bakanlık açıklama yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke sınırları içinde asırlardır var olmuş her türlü inanca ve kültüre ait eserlerin, itinalı şekilde bu topraklarda korunmaya devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'muzda bulunan tarihi Ester parşömeni, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. En kısa zamanda eserin kendi mekanına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu'muzu da restore ederek Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız.

Parşömenin 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesine ilişkin her türlü iddia Bakanlığımız Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığınca titizlikle araştırılmakta ve süreç Dışişleri Bakanlığımızla koordineli olarak ele alınmaktadır.

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