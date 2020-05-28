Kurtaran Mumcu, voleyboldaki ağır yükün birliktelikle kaldırılacağına inanıyor:

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Voleybol Federasyonu Milli Takımlardan ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, yeni tip koronavirüsten etkilenen voleyboldaki ağır yükün kaldırılması için hep birlikte mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye liglerinde takım sıkıntısı olmayacağını ama ekonomik sıkıntı yaşanabileceğini belirterek, "Ekonomi 2-3 ay durgunluk yaşadığı için önemli kayıp. Sponsorların durumu nasıl olacak? Pandemiden dolayı ağır bir yük var, bunu hep birlikte kaldırmak durumundayız. Yükten çabuk kurtulmak için sporcusu, antrenörü, yöneticisi hepimiz destek vermemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye'de oyuncu rakamlarının çok ciddi seviyelere geldiğine dikkati çeken Mumcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dengeye oturacaktır, iyi de olacak. İstikrarlı ve düzgün ekonomiyle işi götürmek çok daha önemli. Türkiye, Avrupa kupalarında, dünya şampiyonalarında çok başarılı işler yaptı. Tabii bunun bir ekonomik bedeli var. Bunları sağladığınız anda kupalar geliyor ama ekonomimize, Türk oyuncusuna zarar verecek boyutlara geldiği zaman çok faydalı olmuyor. Türk oyuncusundan kalitesiz isimlerin gelmeye başlaması voleybolumuza zarar veriyor. Kulüplerimizin buna dikkat etmesini istiyorum."

Türkiye'de ekonomik açıdan makasın çok açıldığını anlatan Mumcu, "2008'den sonra oyuncu ücretlerinde makas çok açılmıştı. Kadın tarafında rakamlarda inanılmaz artış olmuştu. Pandemi ile rakamların dengeye geleceğini düşünüyorum. Kuveyt'ten önceki son durak Türkiye olmaya başlamıştı. Artık kulüplerimiz Türk oyunculara daha fazla yer vermeye başlıyor. Bu Türk voleybolu adına kazanç." ifadelerini kullandı.





- Yeni sezonun durumu





Liglerde yeni sezon çalışmasıyla ilgili bilgi veren Kurtaran Mumcu, "Hem kulüplerin görüşleri alınarak hem de takvime uyarlanarak, biraz da mücbir sebepten ortaya çıkan durumu kurtarmak için bir çalışma yapılıyor. Yeni sezon için hem milli takıma zarar vermemek hem de kulüpleri mutsuz etmemek adına bir program çalışması yapılıyor. Takımları rahatsız etmeyecek şekilde bir sistem kurulacak ama bu daha netleşmedi." diye konuştu.

Küme düşmenin olmaması ve alttan gelen takımlarla beraber Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ve Efeler Ligi'nin 16'şar takımla oynanacağının hatırlatılması üzerine Mumcu, "16 takımlı lig çok kolay değil, herhalde iki gruplu lig planlaması yapılacak. Federasyonumuzun kurulları ve başkanımız çalışmaları sürdürüyor, 15-20 gün içinde neticeye bağlarlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mumcu, alt liglere de önemli bir talep bulunduğunu dile getirdi.





- "Avrupa ve dünyadaki kararlara paralel süreci götürmek istedik"





Liglerle ilgili aldıkları karar sürecine değinen Mumcu, şunları söyledi:

"Pandemi başladığı andan itibaren olayı takip etmeye başladık. Bağlı bulunduğumuz CEV ve FIVB'nin kararları da önemliydi. Avrupa ve dünyadaki kararlara paralel süreci götürmek istedik. En büyük avantajımız lig etabının bitmiş olması ve play-off etabının kalmasıydı. Ortak karar alarak ligi böyle tescil ettik. Kulüplerin tamamı bu karara iştirak etti. Karar, bütün kulüpler ve sporcular tarafından yüzde yüz memnuniyetle karşılandı."

Türkiye liglerinin sayılı organizasyonlardan olduğunu kaydeden Mumcu, "Adaletsiz sıralama olmadı, sadece şampiyon belli olmadı." diye konuştu.





- "Voleybol bir yıl geriye gitti"





Pandemiden dolayı sporda zararların çok büyük olacağını anlatan Mumcu, "Voleybol bir yıl geriye gitti. Tüm dünya pandeminin sonucuna bakıyor. Herkeste tedirginlik var. Dünya nasıl şekillenecek, seyahatler nasıl olacak bilemiyorsunuz. Ülkemizde de seyahat şartlarıyla ilgili ciddi uygulamalar var. Uluslararası müsabakalar nasıl olacak, zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Eylül ayından itibaren hayatın normale döneceğine inandığını aktaran Mumcu, şunları söyledi:

"İnsanlarda da çekingenlik olacak. Bu birkaç ay sürecek hatta uzmanlar 1-1,5 yıl süreceğini söylüyor. Ben o kadar uzun süreceğine inanmıyorum. Spor insan hayatında öyle önemli yer teşkil ediyor ki hepimiz bir şey yapmak istiyoruz. İnsanları evde tutmak çok zor. İnşallah en kısa sürede maçlara gideriz, bu mutlulukları yaşarız."

Mumcu, pandemiden dolayı federasyonun kulüplere ne gibi destekleri olacağı yönündeki soruya, şu yanıtı verdi:

"Devletimiz profesyonel spor kulüplerinin ödedikleri stopajları amatör branşlarda geri verdi, bu ciddi rakam. Kulüpler bunu organize etselerdi, bu paralarla rahatlıkla dönebilirdi. Yönetimsel hatalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların ödediği vergilere baktığımızda milyonlarca lira tutuyor. Bu parayla rahatlıkla dönmesi gerekir, bunu iyi değerlendirmeleri gerekir. İddiada ciddi paralar ödeniyor, devletin sağladığı olanaklar var. Hedefleri büyük tutup büyük paralar harcayarak bunların olacağına inanmıyorum. Bütçe çerçevesinde yapılan takımların çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum."

Oyuncu yetiştirmenin önemine değinen Mumcu, "Bir takımımız hem çok yukarılarda mücadele ediyor hem milli takıma oyuncu kazandırıyor hem Avrupa'da ve dünyada başarılı oluyor. Bu bizim için en değerli şey. Milli takıma çok katkı sağlayan genç oyuncu yetiştiriyor, Türk voleyboluna büyük değer kazandırıyor. Bazıları da satın alma zihniyetiyle yaptığında hem ekonomik olarak hem oyuncu potansiyeli olarak ülkemize zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Voleybolda ciddi para harcayan kulüplerin bulunduğuna dikkati çeken Mumcu, "Voleybolumuz Avrupa'da bir numaraya geldi. İtalya ile çekişiyoruz. Polonya, Rusya, Almanya gerimizde kaldı. Bizim burada sürekliliği sağlamamız lazım. Ciddi paralar harcamadan Türk oyuncularımızla, mantık çerçevesinde bunu yürütebiliriz." ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak ortak karar almaya önem verdiklerini vurgulayan Mumcu, "Kulüplerin desteği çok önemli, birlikteliği iyi götürüyoruz. Başkanımız çok başarılı. Büyük emek ve zaman harcıyor. Ligleri organize etmek kolay bir şey değil. Milli takımlar ciddi tempo isteyen bir şey. Uyum içinde götürebiliyoruz. Bu avantaj sağlıyor. Voleybol hayatımızın parçası, özlüyoruz. Bir tarafımız eksik gibi duruyor. İnşallah sıkıntılı günleri çabuk atlatır, güzel günleri yaşarız." diyerek sözlerini tamamladı.



