0553 313 94 23

Kurt yavrusuna işkence yapan kişiye para cezası

Erzurum'da yakaladığı kurt yavrusuna işkence yapıp görüntüsünü sosyal medyada paylaştığı iddia edilen kişiye 4 bin 827 lira ceza kesildi

16 Ağustos 2019 Cuma 14:07
Kurt yavrusuna işkence yapan kişiye para cezası

ERZURUM (AA) - Erzurum'un İspir ilçesinde yakaladığı kurt yavrusuna işkence yapıp görüntüsünü sosyal medyada paylaştığı iddia edilen kişiye 4 bin 827 lira ceza uygulandı.

İlçenin dağlık alanında yakaladığı kurt yavrusuna işkence yaptığı belirtilen B.K'nin bu görüntüleri sosyal medyadaki hesabında paylaşması üzerine Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri harekete geçti.

Doğa koruma ekipleri, ilçenin Karakamış Mahallesi'ndeki evinde yakaladıkları B.K'ye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 4 bin 827 lira para cezası kesti.

Erzurum Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kurda işkence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Erzurum Şube Müdürlüğümüz İspir Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek ilgili sosyal medya hesabı sahibinin kimlik bilgilerine ulaşarak şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa istinaden 2 bin 702 lira yaptırım ve 2 bin 125 lira tazminat olmak üzere toplam 4 bin 827 Türk lirası para cezası uygulamıştır."

B.K'nin işkence yaptığı kurt yavrusunun da öldüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:07
  1. Erzurum
  2. İspir ilçesi
  3. Kurt yavrusuna işkence

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436 yolcuyu ağırladı
    1. Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436..
    2. Mesafeyi 1300 dakika azalttı! Yüzde 8..
    3. Mert Çetin kimdir? Yıldırım Mert Çetin..
    4. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni..
    5. AK Partili Meclis üyesinden mecliste..
    6. Trump’a Grönland yanıtı
    7. Özel Harekat Polisleri, Hakkari’ye..
    8. Ayvalık’ta polisten huzur operasyonu
    9. Mekke Camii'nin temeli dualarla atıldı
    10. Memur zamlarına ilişkin açıklama!
    11. Nikahları damadın tedavi gördüğü..
    12. Ereğli Belediyesinden bayram sonrası..
    13. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    14. Başkan Kılca, minik öğrencilerin..
    15. Beşiktaş’ın yeni transferleri Sivas..
    16. Başkentte düzensiz göçmenlere yönelik..
    17. Nevşehir Merkez Göre beldesi TOKİ 225..
    18. Alican Çelik yeniden TFF İl Temsilcisi..
    19. Taksim Meydanı’nda deprem simülasyon..
    20. Spot piyasada elektrik fiyatları
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler