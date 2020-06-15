  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kürt vatandaşlarımızdan HDP'ye büyük darbe

Provokatif bir yürüyüşe geçen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Hakkari'de sadece 7 kadın karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:06:00 -

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, provokatif bir yürüyüşe geçti. HDP'yi Hakkari'de sadece 7 kadının karşılaması dikkatlerden kaçmadı. Kürt vatandaşlarımız HDP'ye ilgi göstermedi.

HDP'nin resmi sayfasının ise 7 kişilik 'dev' karşılamayı takipçilerine 'Hakkari'de kadınların coşkusuyla karşılandık. Bu umudu, bu kararlılığı durduramayacaksınız." şeklinde servis etmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı