Kürt vatandaşlarımızdan HDP'ye büyük darbe
Provokatif bir yürüyüşe geçen terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Hakkari'de sadece 7 kadın karşıladı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, provokatif bir yürüyüşe geçti. HDP'yi Hakkari'de sadece 7 kadının karşılaması dikkatlerden kaçmadı. Kürt vatandaşlarımız HDP'ye ilgi göstermedi.
HDP'nin resmi sayfasının ise 7 kişilik 'dev' karşılamayı takipçilerine 'Hakkari'de kadınların coşkusuyla karşılandık. Bu umudu, bu kararlılığı durduramayacaksınız." şeklinde servis etmesi sosyal medyada alay konusu oldu.