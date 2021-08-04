Kürt-Türk düşmanlığını heves edenlere önemli uyarı: Başka kapıya!
Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, Konya'da 3'ü kadın 4'ü erkek 7 kişinin katledilmesi üzerinden başlayan provakasyonu değerlendirdi.
Yeniakit.com.tr
Konya'da aynı aileden 7 kişinin katledilmesinden sonra iç karışıklık peşinde koşan çevreler, Kürt-Türk çatışması hayali ile provasyona soyunmuştu. Gazeteci Fatih Uğurlu ilk fitili HDP tarafından ateşlenen provakasyonu değerlendirdi.
'Başka kapıya!'
PKK sevici HDP ile beraberindekilerin istedikleri çatışma ortamını oluşturamayacaklarını vurgulayan Uğurlu, "Bu millet böyle ucuz oyunlara gelmez. Hadi başka kapıya." ifadelerini kullandı.