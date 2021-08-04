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Gündem Kürt-Türk düşmanlığını heves edenlere önemli uyarı: Başka kapıya!
Gündem

Kürt-Türk düşmanlığını heves edenlere önemli uyarı: Başka kapıya!

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Fatih Uğurlu, Konya'da 3'ü kadın 4'ü erkek 7 kişinin katledilmesi üzerinden başlayan provakasyonu değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 23:28:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Konya'da aynı aileden 7 kişinin katledilmesinden sonra iç karışıklık peşinde koşan çevreler, Kürt-Türk çatışması hayali ile provasyona soyunmuştu. Gazeteci Fatih Uğurlu ilk fitili HDP tarafından ateşlenen provakasyonu değerlendirdi.

'Başka kapıya!'

PKK sevici HDP ile beraberindekilerin istedikleri çatışma ortamını oluşturamayacaklarını vurgulayan Uğurlu, "Bu millet böyle ucuz oyunlara gelmez. Hadi başka kapıya." ifadelerini kullandı.

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