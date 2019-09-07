Kürt siyasetçi Galip İlhaner’den PKK’yı korkutan çağrı: Nene Hatunlar Kandil’e yürüsün, çocuklarını alıp gelsin

Murathan Seyitoğlu Ankara Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, Türkiye’nin terör örgütü PKK ile mücadelede çok önemli bir psikolojik eşiğe geldiğini belirterek meseleye ilişkin dikkat çekici açıklamalarını sürdürüyor.

“Nene Hatunlar Diyarbakır’da tarih yazıyor”

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin PKK’ya karşı büyük bir psikolojik başarı elde ettiklerini belirten Galip İlhaner, “Ne Hatunlar Diyarbakır’da tarih yazıyor. Bu isyan belki de tarihteki en büyük Kürt isyanı olacak. Görüntüde HDP’ye karşı başlatılan bu isyan aslında ABD’ye karşı başlatılan bir isyan. Çünkü HDP, gariban Kürt çocuklarını ABD’ye asker olarak ve İsrail’in Arzı Mevud hedefi için gönderiyor.” şeklinde konuştu.

“Cesur analar, Kandil’e gidip çocuklarını PKK’dan alıp getirmelidir”

Eylemlerini sürdüren ailelere bir çağrıda bulunan Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“Cesur analar, Kandil Kampı’na gidip çocuklarını PKK’dan alıp geri getirmelidir. Cesur analar, yürekli analar bunu başaracaktır. Artık bu psikolojik eşik aşılmıştır. Kürt halkı, analar artık ‘Edi Bese’ diyor. Ana yüreğinin önünde hiçbir engel duramaz.”

“Bütün Kürtleri, akademisyenleri PKK’ya ‘silah bırak’ çağrısında bulunmaya davet ediyorum”

Bir Kürt olarak PKK’ya da seslenen Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye’ye teslim olup, bu kirli terörünüze son verin. Bütün Kürtler adına; PKK’yı silah bırakmaya, vatanlarına kurşun sıkmaktan vazgeçip, bizim adımıza kan dökmekten, öldürmekten ve ölmekten vazgeçmeye çağırıyorum. En az o analar kadar cesareti olan bütün Kürtleri, siyasetçileri, akademisyenleri, sanatçıları PKK’ya ‘silah bırak ve Türkiye’ye teslim ol’ çağrısında bulunmaya davet ediyorum. PKK’ya ‘teslim ol’ çağrısı yapıyoruz.”