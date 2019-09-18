Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: PKK, Türkiye'yi CHP'ye böldürmek istiyor

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

HDP’nin kapatılması gerektiğine dikkat çeken Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, yeniakit.com.tr’ye dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Kürtler PKK’yı ve HDP’yi çöpe atacak”

Terör örgütü PKK ve ‘Kürtçülük’ yapan siyasi partilerin gün geçtikte bitme noktasına doğru gittiğini belirten Galip İlhaner, “Bu örgüt ve siyasi partiler bizzat Kürtler tarafından daha da marşinelleştirilerek çöpe atılacaktır. Öte yandan ise hukuki süreç işleyecek ve HDP de kapatılacak. PKK ile bağımsız siyaset ortaya koyamayan siyasi partilerin bu aşamadan sonra Türkiye’de yaşama şansı yoktur. Terör örgütü PKK’yla ve şiddetle arasına mesafe koymayan bir partiyi bölge halkı istemiyor. Dünyada HDP kadar kapatılmayı hak eden bir parti olmamıştır. HDP de kapatılmak istiyor. PKK’dan kapatılma yönünde HDP’li yöneticiler talimat almış olabilir.” şeklinde konuştu.

“Türk de Kürt de ‘Büyük Türkiye’ hedefindedir”

Yerel seçimlerden önce HDP’nin ‘önceki yıllarda olduğu gibi, yine PKK’ya eleman ve para kazandırmaya devam edeceğine dikkat çeken yazılar kaleme alan Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin HDP’nin PKK’ya eleman kazandırmasına artık göz yumması mümkün değildir. Türkiye’de huzur ve barışın sürdürülebilmesi için yetkili kurumlar üzerine düşeni mutlaka yapacak ve ırkçı partilerin önüne geçecek adımlar atacaktır. Vatanımız, ülkemiz olan Türkiye’nin adı bellidir. Türkiye; ne Türkistan’dır, ne Lazistan, ne Arabistan, ne de Kürdistan. Irkçılığa dayalı siyasete izin verilmemelidir. Türkiye, sınırları dışındaki Kürtleri de kendisine bağlayarak büyük Türkiye olacaktır. Bu gerçeği herkes kabullenmelidir. Ne Kürtler Kürdistan peşindedir ne Türkler Türkistan peşinde. Türk de Kürt de ‘Büyük Türkiye’ hedefindedir. Türkistan’a da Kürdistan’a da ihtiyaç yoktur. Hepimizin devletinin adı Türkiye’dir.

“PKK, yeni bir strateji olarak Türkiye’yi Türklere yani CHP’ye böldürmek istiyor”

Doğu ve Güneydoğu’da Erdoğan’ın liderliğinde huzurun ve barışın hakim olduğuna dikkat çeken Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu Kürtler, Kürt analarımız PKK’ya karşı cesur ve dik durabiliyorsa, bunun en önemli sebebi Erdoğan liderliğidir. Kürtler artık cesur çoğunluğa ulaşmıştır ve PKK’ya meydan okumaktadır. Cesur çoğunluğun mayası her şeyden önce İslam dinine dayanmaktadır. Türkleri ve Kürtleri bir arada tutan ve kıyamete kadar da bir arada tutacak olan en önemli ve en büyük bağ İslam (selam/barış) bağıdır. Türkiye’nin beka sorunu devam etmektedir ve bu beka sorunu asla görmezden gelinemez. PKK, yeni bir strateji olarak Türkiye’yi Türklere yani CHP’ye böldürmek istiyor.”