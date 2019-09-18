0553 313 94 23

Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: PKK, Türkiye'yi CHP'ye böldürmek istiyor

Diyarbakır’da çocukları kandırılarak dağa çıkarılan ailelerin HDP İl binası önündeki eylemi 14’üncü gününde de devam ederken Kürt Selam Anadolu Hareketi Genel Başkanı Galip İlhaner’den yine dikkat çeken bir uyarı geldi. Türkiye’nin beka sorununun devam ettiğini belirten İlhaner, “Bu beka sorunu asla görmezden gelinemez. PKK, yeni bir strateji olarak Türkiye’yi Türklere yani CHP’ye böldürmek istiyor.” dedi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:49
Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: PKK, Türkiye'yi CHP'ye böldürmek istiyor

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

HDP’nin kapatılması gerektiğine dikkat çeken Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, yeniakit.com.tr’ye dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Kürtler PKK’yı ve HDP’yi çöpe atacak”

Terör örgütü PKK ve ‘Kürtçülük’ yapan siyasi partilerin gün geçtikte bitme noktasına doğru gittiğini belirten Galip İlhaner, “Bu örgüt ve siyasi partiler bizzat Kürtler tarafından daha da marşinelleştirilerek çöpe atılacaktır. Öte yandan ise hukuki süreç işleyecek ve HDP de kapatılacak. PKK ile bağımsız siyaset ortaya koyamayan siyasi partilerin bu aşamadan sonra Türkiye’de yaşama şansı yoktur. Terör örgütü PKK’yla ve şiddetle arasına mesafe koymayan bir partiyi bölge halkı istemiyor. Dünyada HDP kadar kapatılmayı hak eden bir parti olmamıştır. HDP de kapatılmak istiyor. PKK’dan kapatılma yönünde HDP’li yöneticiler talimat almış olabilir.” şeklinde konuştu.

“Türk de Kürt de ‘Büyük Türkiye’ hedefindedir”

Yerel seçimlerden önce HDP’nin ‘önceki yıllarda olduğu gibi, yine PKK’ya eleman ve para kazandırmaya devam edeceğine dikkat çeken yazılar kaleme alan Galip İlhaner, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin HDP’nin PKK’ya eleman kazandırmasına artık göz yumması mümkün değildir. Türkiye’de huzur ve barışın sürdürülebilmesi için yetkili kurumlar üzerine düşeni mutlaka yapacak ve ırkçı partilerin önüne geçecek adımlar atacaktır. Vatanımız, ülkemiz olan Türkiye’nin adı bellidir. Türkiye; ne Türkistan’dır, ne Lazistan, ne Arabistan, ne de Kürdistan. Irkçılığa dayalı siyasete izin verilmemelidir. Türkiye, sınırları dışındaki Kürtleri de kendisine bağlayarak büyük Türkiye olacaktır. Bu gerçeği herkes kabullenmelidir. Ne Kürtler Kürdistan peşindedir ne Türkler Türkistan peşinde. Türk de Kürt de ‘Büyük Türkiye’ hedefindedir. Türkistan’a da Kürdistan’a da ihtiyaç yoktur. Hepimizin devletinin adı Türkiye’dir.

“PKK, yeni bir strateji olarak Türkiye’yi Türklere yani CHP’ye böldürmek istiyor”

Doğu ve Güneydoğu’da Erdoğan’ın liderliğinde huzurun ve barışın hakim olduğuna dikkat çeken Kürt Siyasetçi Galip İlhaner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu Kürtler, Kürt analarımız PKK’ya karşı cesur ve dik durabiliyorsa, bunun en önemli sebebi Erdoğan liderliğidir. Kürtler artık cesur çoğunluğa ulaşmıştır ve PKK’ya meydan okumaktadır. Cesur çoğunluğun mayası her şeyden önce İslam dinine dayanmaktadır. Türkleri ve Kürtleri bir arada tutan ve kıyamete kadar da bir arada tutacak olan en önemli ve en büyük bağ İslam (selam/barış) bağıdır. Türkiye’nin beka sorunu devam etmektedir ve bu beka sorunu asla görmezden gelinemez. PKK, yeni bir strateji olarak Türkiye’yi Türklere yani CHP’ye böldürmek istiyor.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:49
  1. Kürt Siyasetçi Galip İlhaner
  2. chp
  3. pkk

YORUM YAZ

  • öküz aliöküz ali24 dk önce
    akape türkiyeyi ikiye böldü bile sen ne chp sinden bahsediyorsun 
  • kalelikaleli29 dk önce
    terör elebaşının resmini koyarak reklamını da iyi yapmışsınız.gerek mi var bu resme gel de sinir olma.bir şey desek size batıyor yayınlamıyorsunuz şimdi bu alçağın resmi ne icabediyor acaba.
  • Ali KOÇAli KOÇ31 dk önce
    Anlaşılan bu sefer de galip ilhaner sizi kandırıyor. Bu kaaa da saf olmayın....

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Bozkırın plajları' güzellikleriyle deniz kıyılarını aratmıyor
  1. 'Bozkırın plajları' güzellikleriyle..
  2. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu..
  3. Devlet Bahçeli'nin yeni yol haritası..
  4. İran’la korkutup Patriot sattılar
  5. Dişi uyuşmadığı için doktoru göğsünden..
  6. Kerimcan Durmaz Türkiye'den tüydü!
  7. YÖK, rektörlük Ersan Şen’e niye sessiz?
  8. Hatay'da silahlı kavga! Ölü ve..
  9. Şovmenliğe yeni algı kılıfı
  10. Doç. Dr. Yıldırım: Çocuklara günde en..
  11. Çankırı merkezli FETÖ baskını!
  12. İşçi kıyımlarının sahibi belli, vebali..
  13. Bursa'da tarihi eser operasyonu! 590..
  14. Giresun'da uyuşturucu operasyonu!
  15. Gül: FETÖ’cülerle kaşık sallayanlar…
  16. Erdoğan duyurdu! Kriterleri çok daha..
  17. Cumhurbaşkanlığı adaylığında rekabet..
  18. Kürt Siyasetçi Galip İlhaner: PKK,..
  19. Mahmut Tuncer kitapla ilgili..
  20. Temel Karamollaoğlu'ndan Cübbeli Ahmet..
  21. Savunma sanayii 55 milyar dolar..
  22. Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
  23. Reis’e rest çekenleri gizleyen..
  24. Terör devleti, Filistinli kadını şehit..
  25. Petrol gerdi, FED sakinleştirecek
  26. HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı
  27. Pençe-3 Operasyonu'nda yeni gelişme!..
  28. Kritik anlar! S-400’ler ateşlendi
  29. İstanbul Valiliği açıkladı:315 tanesi..
  30. AK Parti'den istifa eden isme zor..
Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı! İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi
Kulisleri sallayacak açıklamayı yaptı! İşte Binali Yıldırım'ın yeni görevi
Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....

Günün Karikatürü

18 Eylul 2019
DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...