Kürt koridoru ABD, israil, Rusya, İran ortak projesi

Ömer Faruk Şahin Ankara Türkiye- Rusya ve İran arasında gerçekleştirilen Astana görüşmeleri sırasında gerginliği azaltma bölgesi olarak ilan edilen İdlib’e yönelik olarak başlatılan insanlık dışı operasyonlar gerginliği tırmandırmaya devam ediyor.

İDLİP KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Wall Street Journal gazetesine kaleme aldığı makalede, "İdlib, köprüden önceki son çıkıştır” ifadelerini kullanırken, masada Türkiye ile birlikte görünen İran ve Rusya arka planda Esad ile birlikte İdlip operasyonunun detaylarını planlıyor. Suriye’den gelecek mülteci akımına karşı Türkiye lehine açıklamalar yapmak zorunda kalan AB ise yapıcı adımlar atmıyor. Terör örgütü PKK’ya İdlib’te koridor açmak isteyen ABD’nin operasyonlar ile ilgili olarak nasıl hareket edeceği merak edilirken, Rusya destekli olarak Esad himayesinde bölgedeki Kürt koridoruna zemin hazırlanabileceği belirtiliyor.

FIRAT’IN DOĞUSU KONUSUNDA ABD VE RUSYA ZIT DÜŞÜNMÜYOR

Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar ise, “Barış çerçevesinde problemin çözülmesi gereken yerlerde, hiçbir sorun bu şekilde çözülmedi. İdlib’te de bu amaçlanıyor. Fırat’ın doğusunda İsrail destekli bir terör devleti kurma konusunda ABD ve Rusya zıt görüşlere sahip değil. Bu noktada ortak hareket edebilmeleri adına İdlib’i bu işe zemin olarak hazırlamak istiyorlar. Türkiye gerekirse bir askeri müdahaleye bile girişmelidir. Varılan mutabakatlara bugüne kadar hiçbir devlet uymadı. Bölgedeki insanlar tüm etnik unsurlarla kardeşçe yaşayıp Esad’ın defolup gitmesini istiyor. Bu duruma rağmen iç karışıklık bu odaklar tarafından sürekli olarak pompalanıyor. Bu kışkırtmanın önüne ancak Türkiye geçebilir. ABD ve Rusya’nın amacı İdlip operasyonunun ardından bölgede yeni bir oluşum hazırlamaktır. İran ve Rusya’nın desteği ile Esad’ın bölgeye oprasyonu büyük bir katliama sebep olur. Bunun önüne geçebilecek tek ülke Türkiye’dir” ifadelerini kullandı.

Rusya ve İran’ın, Türkiye ile masaya otururken arka planda başka hareket ettiğini belirten Uluslararası İlişkiler Uzmanı Barış Adıbelli, “Türkiye ilkesel olarak en başından beri takip ettiği politikanın arkasında. Ancak gerçek durum bu politika ile bağdaşmıyor. Bunun sebebi müttefiklerinin Türkiye’yi yalnız bırakmasıdır. Dış politikada her zaman iki kere iki dört etmez. Tahran’daki zirveyi canlı yayınlayarak Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak istediler. Bu durum karşısında Türkiye her şeyi hazmedemez. Bağımsızlık bizim karakterimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu ilkeyi en iyi uygulayan liderdir. Bugün gelinen noktada bu ülkeye yapılan İdlib dayatması asla kabul edilemez. Bu dayatma hem kendi kamuoyumuzda hemde dış politikada yapılıyor. Kürt koridoru ABD ve İsrail ile özdeşleştiriliyor. Ancak Moskova’daki PKK temsilciliğini de görmemiz gerekiyor. İran’ın ikili oynadığı görmezden gelinmemeli. Kürt koridoru ABD, İsrail, İran ve Rusya’nın ortak politikası durumunda. Netenyahu her ay Moskova’da. Birileri bizi hem Cenevre hemde Astana tarafında dışlamak istiyor. Bu durum karşısında Türkiye her türlü müdahale yapma hakkına sahiptir” diye konuştu.