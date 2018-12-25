Kürt kardeşlerimizi PKK’nın eline bırakmayız

Yeni Akit Ankara

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye Araplarını DEAŞ’ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD’nin zulmüne terk etmeyeceğiz” dedi. “Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni”nde konuşan Erdoğan, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, “Suriye’deki Arapların, Kürtlerin sorununu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Suriye’de mesele özgürlük meselesidir, toprak bütünlüğü meselesidir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada hep hakkın ve haklının peşinde giderek başarıya ulaştı. Şu anda biz Suriye’de niye varız? Oradaki Arap kardeşlerimizin Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü teslim etmek için oradayız. Türkmenler zaten öz kardeşlerimiz, elbette onların güvenliği ve huzuru da bizim meselemizdir” dedi.

Garibanlar bizi örnek alıyor

Engellilere yönelik istihdama da değinen Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “İlk defa devlet korumasındaki gençlerimiz öğretmenlik, doktorluk, hemşirelik gibi görevlere atanıyor. Bugünkü atamalarla toplam 5778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyor. Geçmişte sıkıntıya neden olan engelli raporlarındaki sorunları çözdük. Engelli evlatlarımızın zihinlerinde veya uzuvlarında değil onları eksik olarak gören kalplerde olduğunu düşünüyorum. 23 bin engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor. Toplam 143 bin evladımızın devlet korumasında büyümesini, eğitim öğretim görmesini sağlıyoruz. Bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğun annesi de, babası da devlettir. Yetimine, garibine, mağduruna, mazlumuna sahip çıkmayan devlet bizim gözümüzde devlet değildir. Aynı şekilde vatandaşını güven ve huzur içinde tutmayan devlette bizim nazarımızda devlet değildir. Geçtiğimiz 16 yılda demokraside ve ekonomide attığımız her adımın gerisinde önce insan felsefesi vardır. Bu sayede bugün ülkemiz dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik şemsiyesine ve hizmetlerine sahip devletlerinden bir tanesi olmuştur. Bu ülkede tek bir sahipsiz ve muhtaç insanımızı bırakmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yokluk ve yoksulluk içinde kıvranan ülkeler, ülkemizin geldiği refah düzeyini kendilerine örnek almışlardır. Türkiye’nin, dünya beşten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere özgüven aşılamıştır. Birbirimizi Allah için seveceğiz.”