  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı İran’dan çok konuşulacak Hamaney videosu: Operasyon odasındaki 'Dimona' detayı dünyayı ayağa kaldırdı Zeytin devinde sarsıntı! 40 yıllık yerli dev BAKTAT konkordato ilan etti! İran'ın en büyük petrokimya üretim tesisi vuruldu! Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru İlk hava ambulansı GÖKBEY şifaya havalandı! En zorlu şartlarda devletin şefkat eli olacak Bursa Büyükşehir Belediye’den skandal olay! Makam odasında rüşvet pazarlığı MHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu Orta Doğu’da sular ısınıyor: İsfahan üzerinde ABD’ye ait Reaper SİHA’sı düşürüldü
Dünya

Kurt kafesinde dehşet: 18 aylık çocuk ısırıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’de bir hayvanat bahçesinde 18 aylık çocuk, kurt kafesine uzattığı eli nedeniyle ısırılarak hafif yaralandı; olayda ebeveynlerin ihmali tartışma konusu oldu.

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Zoo America adlı hayvanat bahçesinde yaşanan olay, büyük panik meydana geldi.

18 aylık bir çocuk, kurtların bulunduğu alana yaklaşarak elini tel örgüden içeri uzattı. Bu sırada bir gri kurt, çocuğun elini ağzına aldı.

EBEVEYNLER TELEFONLA İLGİLENİYORDU

Görgü tanıklarına göre olay sırasında çocuğun ebeveynleri, birkaç metre uzaklıkta oturuyor ve telefonlarıyla ilgileniyordu.

Olayın fark edilmesiyle birlikte çevredeki ziyaretçiler hızla müdahale ederek çocuğu kurtardı.

KURT “DOĞAL DAVRANIŞ” GÖSTERDİ

Yetkililer, kurtun saldırganlık amacıyla değil, “doğal inceleme davranışı” kapsamında çocuğun elini ağzına aldığını açıkladı.

Hayvanat bahçesi yönetimi, kurtların yabancı nesneleri ağızlarıyla test etmesinin doğal olduğunu ve olayın kısa sürdüğünü belirtti.

ÇOCUK SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayda çocuğun elinde hafif yaralanmalar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, güvenlik önlemlerinin mevcut olduğunu ancak ziyaretçilerin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

ÇOCUKLAR SÜRÜKLE GÖZETİM ALTINDA OLMALI

Polis, olayla ilgili yaptığı açıklamada çocuğun ebeveynleri hakkında “çocuğun refahını tehlikeye atma” suçlamasıyla işlem başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, küçük çocukların hayvanat bahçelerinde sürekli gözetim altında tutulması gerektiğini hatırlattı.

Sahipli hayvanını terk edene 108 bin lira ceza kesilecek
Sahipli hayvanını terk edene 108 bin lira ceza kesilecek

Gündem

Sahipli hayvanını terk edene 108 bin lira ceza kesilecek

Kaçak mobil hayvanat bahçesi gümrüğe takıldı
Kaçak mobil hayvanat bahçesi gümrüğe takıldı

Aktüel

Kaçak mobil hayvanat bahçesi gümrüğe takıldı

Nesli tükenmek üzere olay hayvan Erzurum’da görüldü
Nesli tükenmek üzere olay hayvan Erzurum’da görüldü

Yerel

Nesli tükenmek üzere olay hayvan Erzurum’da görüldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23