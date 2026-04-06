Kurt kafesinde dehşet: 18 aylık çocuk ısırıldı
ABD’de bir hayvanat bahçesinde 18 aylık çocuk, kurt kafesine uzattığı eli nedeniyle ısırılarak hafif yaralandı; olayda ebeveynlerin ihmali tartışma konusu oldu.
ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan Zoo America adlı hayvanat bahçesinde yaşanan olay, büyük panik meydana geldi.
18 aylık bir çocuk, kurtların bulunduğu alana yaklaşarak elini tel örgüden içeri uzattı. Bu sırada bir gri kurt, çocuğun elini ağzına aldı.
EBEVEYNLER TELEFONLA İLGİLENİYORDU
Görgü tanıklarına göre olay sırasında çocuğun ebeveynleri, birkaç metre uzaklıkta oturuyor ve telefonlarıyla ilgileniyordu.
Olayın fark edilmesiyle birlikte çevredeki ziyaretçiler hızla müdahale ederek çocuğu kurtardı.
KURT “DOĞAL DAVRANIŞ” GÖSTERDİ
Yetkililer, kurtun saldırganlık amacıyla değil, “doğal inceleme davranışı” kapsamında çocuğun elini ağzına aldığını açıkladı.
Hayvanat bahçesi yönetimi, kurtların yabancı nesneleri ağızlarıyla test etmesinin doğal olduğunu ve olayın kısa sürdüğünü belirtti.
ÇOCUK SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayda çocuğun elinde hafif yaralanmalar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, güvenlik önlemlerinin mevcut olduğunu ancak ziyaretçilerin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.
ÇOCUKLAR SÜRÜKLE GÖZETİM ALTINDA OLMALI
Polis, olayla ilgili yaptığı açıklamada çocuğun ebeveynleri hakkında “çocuğun refahını tehlikeye atma” suçlamasıyla işlem başlatıldığını duyurdu.
Yetkililer, küçük çocukların hayvanat bahçelerinde sürekli gözetim altında tutulması gerektiğini hatırlattı.