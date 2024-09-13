Çocukları terörist yapan DEM, bakın ne istedi!

Buğra Kardan İstanbul

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu DEM Parti, Narin Güran cinayetini de istismar etti. Elim cinayetin ardından Kur’an kurlarını hedef aldığı gibi hükümet üyelerini yıpratmaya girişen parti, şimdi de çocuk ve kadın haklarını diline dolamaya başladı. Dağa kaçırılan, tacize ve tecavüze uğrayan kızların çığlıklarına kulak tıkayan DEM Parti’nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, utanmadan sıkılmadan “Çocuk ve kadın hakları konusunda önemli çalışmalar yapılmalı. Çocukla, kadınla ilgili ayrı bakanlıklar kurulmalı” önerilerini sundu. Tuhaf önerileriyle alay konusu olan Gergerlioğlu, “Yüreğin varsa tecavüzcü PKK’ya da laf edersin” çıkışıyla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar, “Terör örgütü propagandası yapmaktan hüküm giyen Gergerlioğlu da Kandil’in sapıklıklarını perdelemek için didiniyor” ifadesini kullandılar.

Şaka gibi zihniyet

Akit’e konuşan Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin de, şunları söyledi: “Narin Güran yavrumuzun cinayetini Meclis gündemine taşıyan DEM Parti sözde milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, çocukların korunmasında ciddi eksiklikler olduğunu belirtmiş. Gergerlioğlu, çocuk haklarının savunulması için Çocuk Bakanlığı kurulması gerektiğini vurgulamış. Şaka gibi bir zihniyet var, karşımızda. 8-9-10 yaşında olan Kürt çocuklarını dağa kaldırıp bu masumlara işkenceler, zulümler ve canilikler yapan PKK değil mi? Bu masumları ailelerin ellerinden zorla ve zorbalıkla alıp Kandil’e götüren, eski adı HDP yeni adı DEM parti değil mi? Bizce Çocuk Bakanlığı’ndan evvel yavrularımız için milli güvenlik tehdidi taşıyan bu partinin kökten kapatılması ve yöneticilerinin de ivedilikle yüce Türk adaletinin karşısında çıkarılması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki çocukların ağladığı bir dünyada bütün kahkahalar zalimdir.”