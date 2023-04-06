  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gençlere 2 bin lira bayram harçlığı verilecek!

Tuzla Belediye Başkanı'ndan Türkiye'yi turlayan İmamoğlu'na çağrı: Come to İstanbul

Türkiye üretti komşu ülke hayran kaldı: O bölgeler MEMATT'lar ile mayından temizleniyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Gözü doymak bilmiyor! Tunç Soyer bu kez de İstanbul’daki arsayı satışa çıkardı

Rusya ve Ukrayna savaşı aylardır sürerken Putin'in yeni askeri ortaya çıktı! 'Robo-Batman' dikkat çekti

Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

Meclis'te kurşun saçan Akşener "Ben kontrolü kaybettim" diyor

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu şimdiden 55 milyar lira para kazandırdı: Akkuyu'da işler hızlanıyor

Aylardır sokaklarda ‘millilik’ şovu yapıyormuş Kemal istedi Mustafa geri vitese taktı
Siyaset Kurşuncu Meral'e özendi! Kaftancıoğlu: Bize de ateş edildi ama mermi yok!
Siyaset

Kurşuncu Meral'e özendi! Kaftancıoğlu: Bize de ateş edildi ama mermi yok!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 12:54:00 -
Kurşuncu Meral'e özendi! Kaftancıoğlu: Bize de ateş edildi ama mermi yok!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasına yönelik düzenlendiği düşünülen bir saldırının gerçekleştiğini söyledi. Kaftancıoğlu, "İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamıştır" dedi.

Geçtiğimiz günlede İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ses getiren olayda kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilmişti.

Olaya ilişkin yankılar sürerken bugün de bir başka haber CHP'den geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı girişimi olduğunu aktardı.

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaftancıoğlu ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.

Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti

Akşener'e bir tokat daha! İYİ Parti'yi yerden yere vurup istifa etti
Akşener'e bir tokat daha! İYİ Parti'yi yerden yere vurup istifa etti

Siyaset

Akşener'e bir tokat daha! İYİ Parti'yi yerden yere vurup istifa etti

Nevşin Mengü'nün yorumu Akşener'i kızdıracak
Nevşin Mengü'nün yorumu Akşener'i kızdıracak

Gündem

Nevşin Mengü'nün yorumu Akşener'i kızdıracak

Şehit kızından Akşener'e zor soru! 'Allah'tan korkmadınız, bir kurşunundan mı korkacaksınız?'
Şehit kızından Akşener'e zor soru! 'Allah'tan korkmadınız, bir kurşunundan mı korkacaksınız?'

Siyaset

Şehit kızından Akşener'e zor soru! 'Allah'tan korkmadınız, bir kurşunundan mı korkacaksınız?'

8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

VATANDAŞ!

BOŞLUĞA SIKILMIŞ OLABİLİR HIRSIZLARI KORKUTMAK ADINA KARŞI İNŞAATLARDAN ATILMASIN ,İNŞAAT VARSA ARTIK OTURMAKTA SIKINTILI O BÖLGEDE EKONOMİK DURUMLAR MALUM...

resat

bi koşup bakın aynısından diger ortaklarınızın binalarındada olmuştur,,rica edin masanın yedinci ortagının kandil kanadı sizi korusun,
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23