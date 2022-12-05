Kürsü tokatlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na Kurtulmuş'tan tarihi ayar: Buyrun er meydanına...

Cumhur İttifakı'na üye AK Partili ve MHP'li vekilleri hedef alan Kılıçdaroğlu, "el kaldırıp indiren askerler" benzetmesi yaparak, "Çünkü sizin göreviniz el kaldırıp indirmek başka göreviniz yok." dedi ve milletin iradesini hedef aldı.

Kürsüyü tokatlayıp bağırdı

Halk gözündeki imajını düzeltmek için karizmatik siyasetçi rolüne bürünmek isteyen Kılıçdaroğlu, seviyesiz bir üslupla kürsüye vurarak iktidar milletvekillerine, "Çocuk gibi ağlamayın, gel buraya gel gel!" sözlerini sarf etti.

Kurtulmuş: Bu konuşma adaylık konuşması

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde çirkin sözler sonrası tansiyon artarken son olarak kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu konuşmalarının sonunda sürekli 'diktatör' dediği Cumhurbaşkanı'na bir sıfat daha ekleyerek 'tiran' dedi. Halkta karşılığının kalmadığını söyledi. Biz de Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki; madem Recep Tayyip Erdoğan'ın halkta bir karşılığı yok, buyrun er meydanına adaylığınızı ilan edin. Zaten Kılıçdaroğlu'nun buradaki konuşması bir genel kurul bütçe konuşması değil bir cumhurbaşkanlığı adaylık konuşması idi." açıklamasını yaptı.

'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih etme yetkisinden bahsetti, ancak 6'lı masanın anayasa teklifinde Cumhurbaşkanı'nın Meclisi fesih etme yetkisi olduğunu unutmuş' diyen Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Millete faizle ilgili yanlış bilgi paylaşmayın. 2002'de bütçedeki faiz oranı 43.2 idi. 2023 bütçesinde bu oran 11.3'tür. Hileli seçimleri bizim lügatimizde bulunmamaktadır. Biz halkın helal oylarla meclise geliriz" açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşması şöyle:

"Arkadaşlar, Gazi Meclis'e saygıdan bahsettiğinde, 'bırakın bu ayakları' diyen Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanıdır. Bu Meclis gazi bir meclistir. AK Partilisi ile CHP'lisi ile, MHP'lisi ile, İYİ Partisi ile... 15 Temmuz'da hep beraber direnmiş bir meclistir. Bu meclisin gazavat ruhunu ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur. Eğer bu Meclis'in gaziliğine saygı duymuyorsanız, Allah aşkına neye saygı duyacaksınız?

Bölücülüğe tepki

Kategorik olarak 'Kürt düşmanı' lafını kabul etmiyoruz. Bu ülkenin Kürt vatandaşları birinci sınıf vatandaşlarıdır. 85 milyon vatandaştan hiçbir farkları yoktur. Biz insanları etnik kimliklerine göre değerlendirmiyoruz.

"Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için çalışıyoruz"

Salgın dönemi sonrası ülkelerin farklı ekonomi politikaları ve önümüzdeki dönemin önemli bir sorunu olacak olan ekonomik durgunluk, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi olacaktır. Vatandaşımızın alım gücünü desteklemek için çalışıyoruz. Bu yıl da 530 milyar lira ile enerji sübvansiyonları sürdürüyoruz. Türkiye 9 çeyrek üst üste büyüyerek bir rekor kırmıştır.

"En son Yusufeli Barajı'na 35 milyon lira harcandı"

Büyük milletlerin büyük hayalleri olur, büyük hedefleri olur. Yeniden güçlü bir ülke istikametinde yapılanlar ortadır. Yollar, hızlı trenler, şehir hastaneleri, savunma sanayideki yerlilik oranı, TOKİ projeleri... En son Yusufeli Barajı'na 35 milyon lira harcandı.

Devlet aynı devlet, geçen dönemlerde yapılamıyordu da neden bu dönemde yapılıyor. Değerli arkadaşlar, bunların yapılabilmesinin arkasındaki temel neden AK Parti'nin gerçekleştirdiği zihin devrimidir. Dün, Devrim Arabalarını engelleyen odaklarla bugün Türkiye'nin ileriye gitmesini istemeyen odaklarla arasında zerre fark yoktur."