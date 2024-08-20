Kursk’ta neler oluyor: Ukrayna neden durdurulamıyor?

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

Ukrayna takvimler 6 Ağustos’u gösterirken sürpriz bir saldırı ile Rusya’nın Kursk bölgesine girdi. Rusya 2022’de başlayan savaşta ilk kez kendi topraklarında savaşmaya başladı.

Ukrayna ordusunun Rusya'ya yönelik karşı Taarruzu, iki yıldan fazla süredir devam eden savaşta Ukrayna tarafının birkaç köyü ele geçirmesi, yüzlerce esir alması ve Rusya'nın bölgede yaşayan on binlerce sivili tahliye etmesi ile sonuçlandı. Birlikler ise durdurulamıyor ve ilerleyişine devam ediyor.

Saldırı, Ukrayna'nın 22. Mekanize Tugayı'na bağlı askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesindeki Nikolayevo-Daryino ve Oleshnya sınır köyleri arasında 11 tank ve 20'den fazla zırhlı savaş aracı ile start aldı.

Ukrayna'nın taarruz harekâtında insansız hava araçlarını kullanması, füzelerle saldırıyı desteklemesi, Ukrayna'nın Rusya üzerindeki baskıyı arttırma yönündeki stratejisinin göstergesi olarak düşünülüyor.

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Ukrayna tarafından Kursk topraklarına yönelik yapılan bu saldırının hem tarihî hem de stratejik önemi çok büyük. Kursk bölgesi, Rusya'nın savunma sanayii ve enerji altyapısı açısından kritik bir konuma sahip. Ukrayna topraklarına yakın olması ve Rusya'nın Batı cephesindeki operasyonlarda stratejik öneme sahip olması, bu bölgenin önemini gözler önüne seriyor.

Aynı zamanda 2. Dünya savaşında Alman birliklerinin Rus topraklarına ilk girdiği yer olması açısından Kursk’un psikolojik eşik olması oldukça önemli.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın "beklenmedik" saldırısı nedeniyle şu ana kadar 120 binden fazla insanın tahliye edildiğini söylüyor.

TAARRUZ NE AŞAMADA?

Ukrayna birlikleri an itibari ile Moskova’ya 500 kilometre kadar yaklaşmış durumda. Ele geçirilen bölgelerde askeri karakollarda kurulmaya başladı. Ukrayna’nın gelecek ikmallerle bölgede askeri bir üs oluşturup, taarruzu durdurması ardından ise bölgede savunma hatları oluşturması bekleniyor.

UKRAYNA NASIL HIZLI İLERLEDİ?

Ukrayna ordusu’nun ilerleyişinin en büyük sebebi ise ani saldırı ve Rus ordusunun Ukrayna’daki cephelere yoğunlaşması oldu. Ayrıca Ukrayna’ya gönderilen f-16 uçakları taarruzda büyük rol oynadı. Bölgeye yardıma gelen Rus askeri konvoylarının vurulması ve bölgedeki 3 köprünün tahrip edilmesi Ukrayna ordusunu durduramıyor. Kremlin’den yapılan resmi açıklamada taarruzun püskürtüldüğü iddia edilse bile Rus telegram kanalları Ukrayna ordusunun bazı savunma eşiklerini aştığını bu yüzden ilerlemenin hızlı olduğunu vurguluyor.

ANA HEDEF NE?

Ukrayna’nın gelecekte oturacağı barış masasında Kursk’u en büyük hamle olarak kullanacağı düşünülüyor. Rusya’dan Ukrayna’dan tamamen çekilmesi karşılığında Kursk’tan çıkmayı teklif edebilir.

Aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kursk askerî harekâtının amaçları arasında Rus toprakları arasında bir tampon bölge oluşturmak olduğunu ilk kez dile getirdi. Zelenskiy, “Kursk’taki operasyonlarımız Rus ordusu, devleti, savunma sanayi ve ekonomisinin kayıplar yaşamasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yani Ukrayna, Rus ordusunun kendi topraklarından Donbas’a ikmali zayıflatmak istiyor. Eğer Donbas işgali kalıcı olursa, Ukrayna’nın ‘’Bizde sizden Kursk’u aldık’’ açıklaması olası görülüyor.