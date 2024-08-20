Kursk çıkmazı! Rusya ve Ukrayna’dan karşılıklı hamleler: Saldırılar sertleşti

Ukrayna, Kursk bölgesindeki ilerleyişini sürdürürken, bölgedeki çatışmaların şiddeti son günlerde arttı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk'ta Ukrayna ordusuna ait zırhlı araç konvoyunu imha edildiğini açıklarken, Ukrayna Özel Kuvvetlerinin ise bölgedeki bazı yapılara baskın yaptığı ve çatışmaya girdiği bildirildi.

9 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey kuvvetleri grubuna bağlı Karadeniz Filosu askerleri Ukrayna birliklerinden oluşan bir konvoyun ilerleyişini durdurdu.

Düşmanın zamanında tespit edilmesi ve deniz tugayı askerlerinin hızlı satışları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (AFU) savaşçılarının zamanında imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi mümkün kılındı.

Çatışma sırasında, AFU'nun 82. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Tugayı, Stryker ve Kozak zırhlı personel taşıyıcıları ve bir Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta (Humvee) zırhlı aracı da dahil olmak üzere 9 adet düşman askeri teçhizatı imha edildi. İki Stryker zırhlı personel, bir Kanada zırhlı aracı Roshel SARV ve bir anti-mayın aracı Cougar ve birkaç düşman askeri ele geçirildi.



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UKRAYNA ÖZEL KUVVETLERİNDEN KURSK'TAKİ YAPILARA BASKIN

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri (SOF), Kursk bölgesindeki bazı yapılara baskın düzenledi.

SOF, Kursk bölgesindeki askeri faaliyetlere ilişkin görüntü yayınladı. Özel kuvvetler askerlerinin bölgedeki bazı yapılara baskın yaptığı ve çatışmaya girdiği görüldü.

PUSULAR, BASKINLAR...

SOF'tan yapılan açıklamada, "Kursk bölgesindeki operasyon sırasında Ukraynalı SOF operatörlerinin çalışmaları.

Pusular, baskınlar, topçu ateşi ve savaş esirlerinin yakalanması savaşçılarımızın günlük faaliyetlerini oluşturmaktadır" denildi.