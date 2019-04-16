0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kürşat Mican kimdir

Karaköy'deki Neve Şalom Musevi Sinagogu'na 20 Temmuz 2017'de düzenlenen protesto eyleminde, sinagogun kapısına tekme ve taş atıldığı iddiasıyla yargılanan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16 Nisan 2019 Salı 19:08
Kürşat Mican kimdir

Karaköy'deki Neve Şalom Musevi Sinagogu'na 20 Temmuz 2017'de düzenlenen protesto eyleminde, sinagogun kapısına tekme ve taş atıldığı iddiasıyla yargılanan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanık Kürşat Mican'ın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışlarını göz önüne alarak yasal indirim uygulamayan mahkeme, geçmişi ve daha önceden 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti bulunması nedeniyle sanığın cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna da gitmedi. Mahkeme, sanık hakkında, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemeye azmettirme" ve "ibadethane ve mezarlıklara zarar vermeye azmettirmek" suçlarından ise yasal koşullar oluşmadığından beraat kararı verdi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla taranmıştı. Saldırıda otomobile 9-10 kurşun isabet ederken Kürşat Mican ile şoförü saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:08
  1. İstanbul
  2. Kürşat Mican kimdir nereli ve kaç yaşında?
  3. Kürşat Mican alperen ocakları başkanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin, uzay-füze endüstrisinin geliştirilmesini istedi
    1. Putin, uzay-füze endüstrisinin..
    2. Başkan Kılınç’tan Turizm Haftası mesajı
    3. Feci kazada ölenlerin kimlikleri belli..
    4. Tosuncuk hakkında bomba iddia:..
    5. Ahlatcı’dan Laçin, Dodurga ve..
    6. AK Parti İl Başkanı Şenocak:..
    7. Çiğköfte diyarı Adıyaman’da..
    8. Vali Baruş, Başkan Güder’e ‘Hayırlı..
    9. 15 günlük Miraç bebeğin ölümünde ihmal..
    10. Cezaevi önünde toplanan göstericilere..
    11. "Türkiye ile İran bölgenin önemli ve..
    12. Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza!..
    13. Erdoğan-Lukaşenko ortak basın toplantısı
    14. AK Parti’den Belediye Başkanı Gürkan’a..
    15. Kürşat Mican kimdir
    16. 2. Uluslararası İmam Hatip Lisesi..
    17. GTO’da endüstri 4.0 konuşuldu
    18. Ayvalık’ta Dr. Fuat Sezgin’in anısına..
    19. Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü..
    20. Kosova'da "Zile'den Mamuşa'ya..
    21. Akçadağ Belediyesinde ilk meclis..
    22. "Trabzonspor maçı final niteliğinde"
    23. Alibaba'nın kurucusuna '12 saat'..
    24. İncir çekirdeği yağı neye iyi gelir..
    25. Alkol alan 3 arkadaş arasında silahlı..
    26. Gazze'de tekerlekli sandalye kadın..
    27. GÜNCELLEME- Londra'da çevrecilerin..
    28. Hikmet Karaman'dan Galatasaray..
    29. Rusya Sudan'daki yeni yönetimi tanıyor
    30. Ukrayna’dan Notre Dame için yardım
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    Türkiye S-400’den fazlasını kazandı
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi