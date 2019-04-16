Kürşat Mican kimdir

Karaköy'deki Neve Şalom Musevi Sinagogu'na 20 Temmuz 2017'de düzenlenen protesto eyleminde, sinagogun kapısına tekme ve taş atıldığı iddiasıyla yargılanan Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanık Kürşat Mican'ın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, yargılama sürecindeki davranışlarını göz önüne alarak yasal indirim uygulamayan mahkeme, geçmişi ve daha önceden 3 aydan fazla hapis cezasını gerektirir mahkumiyeti bulunması nedeniyle sanığın cezasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna da gitmedi. Mahkeme, sanık hakkında, "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu ile inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemeye azmettirme" ve "ibadethane ve mezarlıklara zarar vermeye azmettirmek" suçlarından ise yasal koşullar oluşmadığından beraat kararı verdi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican'ın içinde bulunduğu otomobil, trafik ışıklarda otomobilleriyle önlerini kesen kişiler tarafından silahla taranmıştı. Saldırıda otomobile 9-10 kurşun isabet ederken Kürşat Mican ile şoförü saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.