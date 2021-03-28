Kürşat Ayvatoğlu serbest mi bırakıldı? Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde ne dedi?

Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alınmıştı. Ayvatoğlu'nun AK Parti’nin genel merkezinde büro personeli olarak çalıştığı öğrenilirken, görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kürşat Ayvatoğlu’nun iş akdi fesh edilmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alınmıştı.

Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde ne dedi?

Kürşat Ayvatoğlu'nun ifadesinde "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" dediği iddia edildi ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "pudra şekeri" iddiası için açıklama yaptı. Ayvatoğlu ise bu görüntüler kullanılarak kendisine şantaj yapıldığını ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Görüntülerin ardından gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hem polis hem savcılık ifadesinde kokain kullandığını reddeden Ayvatoğlu'nun, "Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu'da benim haberim olmadan çekilmiş. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir. Bu madde pudra şekeridir." dediği iddia edildi.

Kokain içiyormuş gibi şaka yapmış

Ayvatoğlu'nun ifadesinin devamında "Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" dedi.

Ayvatoğlu, mağdur olduğunu söylerken, "Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pudra şekeri çektim dedi, serbest kaldı" iddiaları için açıklama yaptı. Açıklamada "Hamza Kürşat Ayvatoğlu hakkında, bazı haber sitelerinde yayımlanan 'pudra şekeri içti serbest kaldı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına mı alındı?

Ankara Başsavcılığı'nın açıklamasında soruşturmaya ilişkin de şu bilgiler verildi: "Başsavcılığımızca şüpheli hakkında 26.03.2021 tarihinde TCK 190/2 ve 191/1 maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüphelinin kan, kıl ve idrar örneği alınmış olup madde kullanımına ilişkin rapor işlemleri devam etmektedir. Şüphelinin evi ve arabasında suç unsuru olabilecek deliller toplanmıştır. Akabinde ifadesi alınarak 27.03.2021 tarihinde mevcutlu olarak Başsavcılığımıza getirilmiştir."