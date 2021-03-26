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Biyografi Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu nerede çalışıyor? Kürşat Ayvatoğlu görevi ne?
Biyografi

Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu nerede çalışıyor? Kürşat Ayvatoğlu görevi ne?

Kürşat Ayvatoğlu sosyal medyada yayınlanan görüntülerde araba içinde uyuşturucu içtiği görülmesi üzerine çalıştığı partı merkezinde büro personeli mesleğinde iş akdi fesih edildi. Peki Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı mı? Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu nerede çalışıyor? Kürşat Ayvatoğlu görevi ne?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 15:08:00 - 2021-03-26 15:10:39
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu nerede çalışıyor? Kürşat Ayvatoğlu görevi ne?

Ankara'da lüks bir araçta uyuşturucu madde alınırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. Ayvatoğlu'nun AK Parti İzmir Milletvekili, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddia edilmişti. İddialara ilişkin Hamza Dağ bir açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dağ, şunları kaydetti: *Sosyal medyada görüntüleri yayınlanan Kürşat Ayvatoğlu danışmanım veya özel kalem müdürüm değildir. Yaklaşık 1 yıldır genel merkez büro personeli olarak çalışan kişinin dün akşam iş akdi fesh edilmiştir. Şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılmıştır. Yasal sürecin takipçisi olacağız. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele en hassas olduğumuz konulardan biridir. Bu konudaki mücadeleyi siyasi ayrım gözetmeksizin hepimiz birlikte yapmalıyız. Tüm gençlerimizi bu illetten kurtarmaya var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz.*

Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı mı?

Ankara Emniyet Müdürlüğü, lüks aracının içinde kokain çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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