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Aktüel KÜRSAD'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki
Aktüel

KÜRSAD'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:23:10 -
KÜRSAD'dan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki

ADANA (AA) - Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) Genel Başkanı Mustafa Çakar, Ermenistan'ın 1989 yılından beri uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan'ın topraklarını yasa dışı bir biçimde işgal ettiğini ve bu işgalini sürdürmek için her türlü saldırganlığa başvurduğunu belirtti.

Çakar, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarında insan haklarını ihlal ederken sivillere yönelik sistematik savaş suçları işlediğini vurgulayan Çakar, şunları kaydetti:

"Ermenistan BM kararlarıyla işgalci olduğu Dağlık Karabağ'dan bir an önce çıkması ve işlediği savaş suçlarından dolayı özür dilemesi gerekirken saldırganlığa devam ederek Kafkasya'da istikrara kalıcı darbeler vurmaktadır. Komşularından toprak talep eden, terör örgütlerine kamp sağlayan Ermenistan'ın bu eylemleri hem uluslararası hukuk hem de iyi komşuluk ilişkilerinin ihlalidir. Ermenistan'ın saldırganca tavrını kınıyor ve saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi çağrısı yapıyoruz. Kardeş Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu ve Azerbaycan'ın kendi topraklarından işgalcileri kovma hakkı bulunduğunu kamuoyuna deklare ediyoruz."


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